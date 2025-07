Indecent Behavior: veröffentlichen neue Single „Not In A Lifetime“

Nach Auftritten bei Rock Am Ring, Rock Im Park und Touren mit Neck Deep, Zebrahead oder den Donots, legen die deutschen Pop-Punk Aufsteiger Indecent Behavior mit Sick am 26. September ihr viertes Studioalbum über Long Branch Records vor.

Mit der Single Not In A Lifetime präsentiert die Band aus Saarbrücken einen weiteren Vorgeschmack aufs neue Album. Seht euch hier das Video zu Not In A Lifetime an:

„Wie hast du dir dein Leben vorgestellt, als du ein Kind warst? Hattest du Träume? Hattest du einen Plan? Ich hatte einen Plan. Ich hatte einen Traum. Ich wollte mehr sehen, als das kleine Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Die Welt bereisen und Geschichten erleben, die ich meinen Enkeln eines Tages erzählen kann. Ich wollte mit meiner Gitarre und meiner Stimme meine Gedanken teilen und etwas bewegen“, erzählt Indecent Behavior-Sänger Henrik Bergmann. „Doch wo ein Traum ist, der etwas von dem gängigen Bild der Gesellschaft abweicht, gibt es auch immer Menschen, die bewusst oder unbewusst Steine in den Weg legen. Die einfach nicht verstehen, was dir dein Traum bedeutet und was du dafür zu tun bereit bist. Not In A Lifetime ist ein Song über das Gefühl, sich nicht in die vorgegebene Gesellschaftsform einfügen zu wollen, während man gleichzeitig mit den Erwartungen anderer konfrontiert wird. Ein Song darüber, sich selbst zu akzeptieren und der Versuchung zu widerstehen, sich zu verändern, nur um in ein bestimmtes Bild zu passen.“

Wir leben in einer Welt voller Eindrücke. Was für manche wie ein Ozean voller Möglichkeiten erscheint, wirkt auf andere unglaublich überfordernd, bedrückend und ungerecht. Kein Entkommen von der Masse an ungefilterten Informationen, die tagtäglich auf uns niederregnen. Kein Licht am Ende des dunklen Nachrichtentunnels. Kein klarer Ausweg aus dem Labyrinth der Optionen, das statt Freiheit nur Überforderung bringt. Sick ist genau aus diesen Gedanken entstanden und ein Album für alle, denen es manchmal auch einfach zu viel wird. Die das Gefühl haben, in einer Welt zu leben, die sie einfach nicht verstehen. Für alle Menschen, die einen Ort suchen, an dem sie sich verstanden und wohl fühlen können.

