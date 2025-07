Darkness Surrounding: kritisieren Cancel Culture mit neuer Single „Choke On Your Mistakes“

Mit ihrer neuen Single Choke On Your Mistakes, vom kommenden Album Is There Salvation? (VÖ: 19.09.), legt die aufstrebende Metal Band Darkness Surrounding den Finger in eine der sensiblen Wunden unserer digitalen Gegenwart: Cancel Culture. Der Track, der am 25.07. mit einem begleitenden Lyric-Video erschienen ist, richtet sich gegen eine Kultur der öffentlichen Abrechnung, in der Fehlverhalten – ob real oder vermeintlich – sofort und gnadenlos bestraft wird. Oft genügt ein einzelner unbedachter Satz, ein Missverständnis oder ein alter Post, um eine Welle der Empörung auszulösen, die Karrieren und Existenzen wegfegt.

Seht euch das Video zu Choke On Your Mistakes hier an:

„Mit dem Song wollen wir unsere Wut über die Unart ausdrücken, dass besonders online nur noch darauf gewartet wird, dass irgendjemand einen Fehler macht, damit man sich kollektiv auf denjenigen stürzen kann. Dabei ist egal, ob die Verfehlungen nur Banalitäten sind, der Shitstorm ist meist vernichtend.“, kommentiert die Band zur neuen Single.

In Choke On Your Mistakes und dem dazugehörigen Musikvideo zeigen Darkness Surrounding ihre Haltung: laut, direkt, eindringlich, musikalisch kompromisslos, mit roher Energie und emotionaler Tiefe. Mit aggressiven Growls und verletzlichen Clean Vocals vertont die Band das Spannungsfeld zwischen Schuld, Überreaktion und öffentlicher Bloßstellung. Musikalisch vereint der Track moderne Metal-Elemente mit einem Thema, das zum Nachdenken anregt: über Moral im Internet, digitale Selbstgerechtigkeit, die Zerrissenheit eines digitalen Zeitalters und die Frage, ob eine Kultur, die schneller verurteilt und keine Fehler mehr verzeiht, wirklich gerecht ist.

Am 19. September erscheint das neue Album Is There Salvation? – In dem Werk geht es um gesellschaftliche Spannungen, persönliche Kämpfe und die Suche nach Hoffnung, umgesetzt in einer facettenreichen Klanglandschaft aus donnernden Blastbeats, düsteren Riffs, Growls, gefühlvollen Clean Vocals und epischen Soli. Mit ihrer Mischung aus modernen Sounds, tiefgründigen Texten und mitreißender Live-Präsenz beweisen Darkness Surrounding, dass im Bergischen Land musikalisch Großes entsteht.

Is There Salvation? – Trackliste:

1. Is There…

2. Old Minds Go Blind

3. Choke On Your Mistakes

4. Achromantica

5. Virtue’s End

6. Chained Eternally

7. Through History’s Lens

8. Portrait Of Solitude

9. Lethargy

10. …Salvation?

Darkness Surrounding feiern am 20. September in der börse in ihrer Heimatstadt Wuppertal die Veröffentlichung ihres neuen Albums Is There Salvation? mit einer exklusiven Release-Show – ein Pflichttermin für alle Fans zeitgenössischer Metal-Sounds zwischen Melodic Death und Metalcore. In lockerer Atmosphäre können Besucher bei einem Drink mit der Band ins Gespräch kommen und auch für kulinarische Kleinigkeiten ist gesorgt. Ab 21:30 Uhr wird es dann laut und intensiv, wenn Darkness Surrounding ihr neues Album in voller Länge live auf der Bühne präsentieren. Im Anschluss an das Konzert dürfen sich alle Gäste auf eine Aftershow-Party freuen – ein perfekter Ausklang für einen besonderen Abend.

Darkness Surrounding – Is There Salvation? – Release Show

Wann: 20.09.2025, ab 20:00 Uhr

Wo: Die Börse (Wolkenburg 100, 42119 Wuppertal)

VVK-Tickets: 15 Euro / Abendkasse: 20 Euro

Mehr Informationen zu Darkness Surrounding findet ihr hier.

Darkness Surrounding online:

Facebook

Instagram