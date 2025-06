Darkness Surrounding: Videosingle “Virtue’s End” kündigt neues Album an

Was derzeit im beschaulichen Wuppertal vor sich geht, wird in nicht allzu langer Zeit mit Sicherheit internationale Wellen schlagen – zumindest für alle, die sich in den Sphären von melodischem Death Metal bis Metalcore bewegen und einfach Bock auf stimmige Gesamtkonzepte haben Abwechslungsreich, energiegeladen und voller Dynamik: Darkness Surrounding stehen für modernen Metal mit Tiefgang und Wiedererkennungswert. Der Sound der Band vereint klassische und zeitgenössische Elemente – roh und dennoch harmonisch klangvoll, kraftvoll und doch detailverliebt. Eine gekonnte Mischung aus Growls, Clean Vocals, mitreißenden Riffs und groovigen Breakdowns macht jedes ihrer Stücke zu einem Erlebnis.

Am 19. September erscheint das neue Album Is There Salvation?, an dem Darkness Surrounding über anderthalb Jahre intensiv gearbeitet haben. Entstanden ist ein facettenreiches Werk, das sich inhaltlich mit gesellschaftlichen Missständen, Hoffnungslosigkeit und der Suche nach Auswegen auseinandersetzt. Passend dazu zeigt das Artwork ein leuchtendes Portal inmitten einer düsteren Landschaft – Sinnbild für einen möglichen Weg hinaus aus der Dunkelheit. Musikalisch überzeugt das Album durch Vielfalt: Jeder Track bringt neue Impulse, kein Song gleicht dem anderen. Ein Album, das niemanden kaltlassen wird – und zum Wiederhören einlädt.

“Wir wollen den Hörer mit auf eine interessante Reise nehmen, auf der wir mit jedem Song eine neue Facette zeigen. Die Themen der Songs bilden dabei mit dem Musikalischen eine Einheit, die zum Abgehen, Genießen, und Nachdenken anregen soll. Kompromisslose Blast Beats, verletzliche Gesangspassagen, stampfende Grooves und epische Soli treffen auf Themen wie immer ausgeprägteres Schwarz-Weiß-Denken, Cancel Culture, unerfüllte Liebe, inneren Kampf mit ungewolltem Verlangen oder das Gefühl, dass wir im ewigen Rad der Zeit insignifikant sind”, äußert sich die Band zum Album.

Zur Überbrückung der Wartezeit gibt es eine brandneue Single inklusive stilvollem Musikvideo. Mit Virtue’s End taucht die Band tief in die düsteren Grauzonen zwischen Verlangen und Widerstand ein. Der Track behandelt innere Konflikte, verbotene Sehnsüchte sowie die Zerreißprobe zwischen Nähe und Selbstbehauptung. Visuell begleitet wird all das von einem intensiven, ästhetisch aufgeladenen Musikvideo, in dem starke Symbolik diesen inneren Kampf spiegelt. Virtues’s End ist ein audiovisuelles Statement: roh, emotional und visuell eindringlich.

Auch live bieten Darkness Surrounding ein intensives Hörerlebnis – groovige Parts, druckvolle Breakdowns sowie emotionale Gesangspassagen sorgen für Gänsehaut und garantiertes Headbanging.

Kommende Live-Shows (Eintritt frei!):

Sonntag, 22. Juni, 19:00 Uhr – Radio Bob Stage bei der Kieler Woche (Kiel)

Samstag, 26. Juli – Nord Sommerfest Open Air (Essen)

Über Darkness Surrounding

Die musikalische Reise von Darkness Surrounding begann bereits zu Schulzeiten – damals noch stark vom klassischen Melodic Death Metal geprägt. Seit 2024 ist die Band in ihrer aktuellen Besetzung aktiv: Mit Tim Dau an den Growls und Kassandra “Kessi” von Bajgar, die sowohl mit ihrer Stimme als auch an der Gitarre überzeugt, bringt das Quintett neue klangliche Facetten in das gemeinsame Schaffen. Komplett wird die Formation durch Gründungsmitglied Leonard Pott an den Drums, Simon Adolf an der Lead-Gitarre und Nico Schubert am Bass. Durch Kessis Clean Vocals ist der Sound der Band vielschichtiger denn je.

Inspiriert von Szenegrößen wie Avenged Sevenfold, Trivium, Gojira, Sylosis und Bleed From Within, schaffen Darkness Surrounding ihren ganz eigenen Stil – melodisch, treibend und mit einem natürlichen Klangbild, das live wie im Studio überzeugt.