Bombus: veröffentlichen elektrisierendes neues Live-Video „Take You Down“

Die schwedische Heavy-Rock-Band Bombus freut sich, die Veröffentlichung ihres neuesten Videos Take You Down bekannt zu geben. Bombus sind bekannt für ihre rohen, energiegeladenen und kraftvollen Live-Shows. Das Video wurde im Pustervik, dem führenden Rockclub in Göteborg, gedreht. Es fängt die Band perfekt ein, wo sie unschlagbar ist. Seht euch das Video hier an:

„Stand up, enjoy, and join the crowd in this cinematic event.“

Take You Down stammt aus dem von der Kritik gefeierten Album Your Blood!

Lass es krachen!