My Merry Machine: kehren mit der neuen Single/dem neuen Video „From Another World“ zurück

My Merry Machine sind bekannt für ihre DIY-Kreativität, besonders bei ihren Videos. Insofern ist die Freude bei Neuankündigungen dementsprechend groß. So wird man auch diesmal nicht enttäuscht.

Mit From Another World läutet das Trio das nächste Kapitel der Bandgeschichte ein, um auch im Vorfeld des Rock Am Härtsfeldsee für Aufmerksamkeit zu sorgen, ein Festival, auf dem sie u.a. für Eisbrecher und Soulfly supporten dürfen. Und so ist auch der neue Song samt Video düster, Extreme auslotend und verstörend, auf der anderen Seite aber wie geschaffen für Festivals und Moshpits!

Wer sind My Merry Machine?

My Merry Machine – wenn selbst die wagemutigsten Visionen Realität werden! Und My Merry Machine stellen sicher, dass nur sie selbst die Zügel ihres Glücksrades – oder besser ihrer Glücksmaschine – in der Hand halten. Gegründet mit einer klaren Vorstellung ihrer Musik und ihrer musikalischen Wurzeln und gleichzeitig ausgestattet mit megastarken Bildern und Imaginationen, kombiniert mit der fesselnden, Geschichten-erzählenden und bildhaften Sprache ihrer Songtexte laden uns My Merry Machine auf Total War in ihre faszinierende Welt ein, ihrer eigenen Traum-Fabrik, angetrieben von totaler Hingabe und unaufhaltsamer Kreativität! Macht euch bereit für einen Deep-Dive ohne Fluchtplan! Macht euch bereit für My Merry Machine!

Biografie:

Anfang 2018 warfen Drummer Tim, Gitarrist Markus und Sängerin Kirsten, damals noch mit Bassist Georg, ihre Instrumente an und Visionen zusammen und erschufen eine neue musikalische Glücksmaschine – My Merry Machine.

Geformt, gereift und zusammen gewachsen in vielen Jahren der gemeinsamen musikalischen Reise mit ihrer früheren Band Bloodflowerz, Studioaufnahmen, drei Alben und ausgiebigen Live-Erfahrungen im In- und Ausland, war es höchste Zeit etwas Neues zu erschaffen.

Mit dem ersten in Eigenregie veröffentlichten Debutalbum Ignition beschritten die Musiker neue Wege.

Ganz im Sinne von „reduce to the max“, reduziert auf Kirsten am Gesang, Markus an Gitarre und Bass und Tim am Schlagzeug, kehren My Merry Machine nun mit erweiterten musikalischen Visionen und einer Besinnung auf ihre musikalischen Ursprünge zurück: Metal! Der Motor wird unverändert angetrieben durch Leidenschaft für harte Gitarrenriffs, treibende Drumbeats, Growls, eingängige Songs voller Energie und Melodie.

Line-Up:

Kirsten Zahn-Massing – Gesang

Markus Visser – Gitarre, Bass

Tim Schwarz – Schlagzeug