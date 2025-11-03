My Merry Machine: veröffentlichen neues Album „Days Of Doom“ inkl. Video zu „God Of Destruction“

Das neue Album von My Merry Machine mit dem Titel Days Of Doom ist ab sofort im Handel erhältlich (mehr Infos gibt es hier)!
Dabei lässt das Trio alles einfließen, wofür es steht: Erfahrung, Kreativität und Handwerkskunst. Das neue Video zu God Of Destruction könnt ihr euch hier ansehen:
Die Release-Show zum Support von Days Of Doom findet am 8. November statt.
08.11.25 Kantine26, Alfred-Leikam-Strasse 7, D – 74523 Schwäbisch Hall
My Merry Machine online:
www.facebook.com/MyMerryMachine
www.instagram.com/mymerrymachine/