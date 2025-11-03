Stay Metal Festival 2025 am 31.10.2025 im Landgasthof in Wacken

Event: Stay Metal Festival 2025

Bands: Vladimir Harkonnen, Tyson, Motörizer, Powerslave

Ort: Landgasthof (LGH), Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 31.10.2025

Kosten: Early Bird 20,00 €, Normalpreis 25,00 € plus Gebühren im VVK, 30,00 € an der Abendkasse

Zuschauer: rund 250

Genre: Alternative Metal, Thrash Metal, Melodic Thrash, Hard Rock, New Wave of British Heavy Metal (NWoBHM)

Veranstalter: Festivalia GmbH

Links: https://www.facebook.com/events

Setlisten:

Vladimir Harkonnen

Tyson

Motorizer

Powerslave Reign In Vlad Ticking Bomb Scenario Anomie Perfect Storm The Chips Are Down My First Rifle Death For Profit Party Of The Damned Tangle Foot Ram It Down I, Defeatist Schweineherbst Roadkill B.B.Q. Irukandji The Storm Counting Days Nowhere Home False Gods Of Destiny Apocalypse Survivor Poisoned Apples Mexican Death Moshpit Alliance Bleeding Machine Counterparts Evolution Of Corruption Prisoners Of Time Return Of The Beast From The Ashes We Are Motorhead No Class Stay Clean Shoot You In The Back Damage Case Iron Fist Metropolis Killed By Death Over The Top Road Crew Just ‚Cos You Got The Power Dirty Love Guitar Solo – Hoochie Coochie Man You Better Run Orgasmatron I Know How To Die Heroes Bomber Ace Of Spades Overkill Moonchild The Evil That Men Do The Prisoner Children Of The Damned Still Live Powerslave Heaven Can Wait The Trooper Phantom Of The Opera The Number Of The Beast Hallowed Be Thy Name Iron Maiden Fear Of The Dark Wasted Years Run To The Hills

Time For Metal hat die Ehre, das erste Stay Metal Festival in Wacken als Medienpartner zu präsentieren. Neben einer Ticketverlosung und exklusiven News sind wir auch der einzige Medienvertreter.

Ich habe es allerdings auch leicht, denn das Personal aller Bands kennt mich zur Genüge von vergangenen Auftritten. Drei der Bands kommen aus meiner Heimat Kiel und so ist es für mich selbstverständlich, sie heute zu unterstützen.

Es ist 17 Uhr und die ersten Gäste warten schon auf den Einlass. Eine halbe Stunde später beginnen schließlich pünktlich Vladimir Harkonnen. Ein Bandsterben war die Geburtsstunde der Band. 2006 lösten sich die Bands Bonehouse, 2nd Engine und N.O.M. auf, das Personal jedoch fand sich ziemlich schnell am Ende des Jahres zu “Vlad“ zusammen. Da sich viele ihrer Texte um totalitäre Systeme oder auch mal fiktive fiese Halunken drehen, landete man bei der Namenssuche schnell bei einem der hässlichsten Schurken der Literatur- und Filmgeschichte: dem Baron Vladimir Harkonnen aus der Romanserie Dune/Der Wüstenplanet. Die Band kreierte einen neuen Stil, den sie „Thrash flavoured Hardcore“ taufte. Mit unbändiger Leidenschaft stehen die Jungs um Sänger Phillipp auf der Bühne. Songs wie Party Of The Damned oder das bis zur Unkenntlichkeit verarbeitete Slime-Cover Schweineherbst begründen den Erfolg der Band. Der vordere Teil der Bühne bebt durch den Bass dermaßen, dass Philipp sich auf den Rücken legt und sich eine Massage abholt.

Es ist eng im Landgasthof. So muss das Equipment der Bands erst komplett abgebaut werden, bis das neue heraufgebracht werden kann. Das dauert leider. Zwischen den Bands ist eine Umbaupause von 45 Minuten vorgesehen, was eng, aber machbar ist. Als Nächstes stehen die Kieler Urgesteine Tyson auf der Bühne. Sie zelebrieren Melodic Thrash Metal und bringen mit dem brandneuen Album Return Of The Beast neues Material mit in den Landgasthof. Ihre Setliste umfasst allerdings eine Werkschau aus allen Epochen und so zelebrieren sie eine komplette Breitseite ihres Könnens. Bretter wie From The Ashes, Apokalypse Survivor, Songs wie Mexican Death oder Moshpit Alliance dürfen seit Jahren bei keinem Gig fehlen. Auch sie bringen den vorderen Teil der Bühne so zum Beben, dass sich abgestellte Bierbecher selbstständig über die Bühne bewegen.

Hatten Vladimir Harkonnen und Tyson 60 Minuten, um ihr eigenes Repertoire zu zeigen, beginnt jetzt die Partytime mit den beiden Tributebands. Von Motörizer wird als Motörhead-Tributeband eine besondere Authentizität erwartet und sie liefern seit Jahren genau das. Seit 2012 feiert dieses kraftvolle Trio seinen musikalischen Einfluss mit einer explosiven Tributeshow. Ihr 90-minütiges Set umfasst am Anfang die komplette Tracklist des legendären Livealbums No Sleep ’til Hammersmith von 1981. Den Meilenstein der Rockgeschichte ergänzen sie dann mit den Hits und Meilensteinen der Band wie Heroes, Bomber, Ace Of Spades und Overkill. Nach dem Tod von Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister im Jahr 2015 ist jede Motörizer-Show mehr als nur ein Auftritt. Sie ist eine Hommage an sein lautes Leben und an das Vermächtnis, das nicht verblassen soll.

Was Motörizer für Motörhead ist, gilt bei Powerslave für Iron Maiden. Seit 1998 ist die Hamburger Band unterwegs, um die Klassiker der Metal-Legende Iron Maiden ihren Fans zu präsentieren. Die Liste der Klassiker ist lang. Run To The Hills, Wasted Years, The Number Of The Beast, Fear Of The Dark und The Trooper finden sich ebenso im heutigen Programm von Powerslave wieder, wie so beliebte Tracks wie The Prisoner, Children Of The Damned oder Phantom Of The Opera. Zu ihren Showelementen gehören der englische Soldat genauso wie Eddie, der persönlich auf der Bühne erscheint.

Es ist mittlerweile ein Uhr am Morgen. Um Mitternacht gab es ein Ständchen für Pierre Dapper, den Gitarristen von Tyson. An seinem Merchstand nahm er die Glückwünsche zu seinem Geburtstag entgegen. Die etwa 250 Gäste haben es bereits vor Powerslave geschafft, den Biervorrat des Landgasthofs leerzutrinken. Externe Wege mussten aushelfen. Da es heute auch keine warme Küche im LHG gab, war das keine Glanzleistung der Wackener Gastronomie. Auch ein bekannter gelber Paketzusteller glänzte nicht mit Leistung. Das Festivalmerch kam leider nicht an. Unter wacken.deinetickets.de wurde kurzerhand ein Shop eingerichtet, unter dem ihr das Shirt nachträglich ordern könnt. Musikalisch, technisch und organisatorisch hingegen ließ das von Festivalia und Dr. Mosch auf die Beine gestellte Festival es an nichts mangeln.

Ich bedanke mich auch auf diesem Wege noch einmal bei der Praxis Dr. MosH und den Bands für ihre Unterstützung und hoffe, im nächsten Jahr auch die zweite Ausgabe für Time For Metal präsentieren zu dürfen.