Bygone: präsentieren ihre neue Single „Shadow Rising“ vom kommeneden Debütalbum

Die Visionen der Nacht enthüllen die Wahrheit des Lichts in Shadow Rising, der zweiten Single aus dem kommenden selbstbetitelten Album von Bygone. Angetrieben von einem galoppierenden Rhythmus, der an das Zusammenspiel von UFOs Musik aus den späten 70er Jahren erinnert, und ergänzt durch die kraftvollen Klänge von Marshall-Verstärkern sowie schwebenden Model D-Melodien auf den Tasten, ermöglicht Bygone deinem Geist, sich frei zu entfalten und deine astrale Ebene zu erleben. Für fünf Minuten tauchst du in den fernen Traum von Shadow Rising ein, erreichst die andere Seite und bereitest dich auf den Launch des vollständigen Albums von Bygone am 12. Dezember 2025 über Svart Records vor.

Das Debütalbum der in Boston ansässigen Heavy Metal-Band Bygone ist bereit, den Soundtrack für deine kosmischen Erkundungen einer imaginären Vergangenheit zu liefern. Gefüllt mit Mainline Riders, Air Dancers und Psychic Warriors, könnte man es als Hard Rock oder Heavy Metal bezeichnen, doch das Album ist wahrscheinlich am ehesten mit Métal Hurlant vergleichbar. Dies ist keineswegs die erste Scheibe aus geschmolzenem Schwarz und Silber, die von den Mitgliedern der Band geschmiedet wurde, die zuvor Pfade von Formationen wie Magic Circle, Blazon Rite, Concilium, Witchtrial und Missionary Work bereist haben. Hier vereinen sie sich, um neue Wege durch den Strudel zu schaffen, in dem Materie verschwindet.

Durch das Album begibt sich die Gruppe auf eine außerkörperliche Reise mit Stücken wie Lightspeed Nights, Into The Gleam und Take Me Home, die durch degenerierte Sterne und eiserne Sonnen treiben. Man hört durchgehend straffe, von Pete Way inspirierte Grundlagen, Keyboard-Elemente, die an Don Airys Arbeiten aus den späten 70ern erinnern, und Gesang, der die Emotion und den Grunge von Buffalos Dave Tice heraufbeschwört. Bygone ist ein unendliches Universum in einer 12-Zoll-Hülle, ein Heavy Metal, der sich weniger wie die historische Vergangenheit anfühlt, sondern mehr wie das, was niemals ganz war.