Frank Out! mit Special Guest Napoleon Murphy Brock am 31.10.2025 im Café Hahn in Koblenz

Bands: Frank Out! (Special Guest Napoleon Murphy Brock)

Ort: Café Hahn, Neustr. 15, 56072 Koblenz (Güls)

Datum: 31.10.2025

Kosten: VVK 27 €

Genre: Rock, Psychedelic Rock, Progressive Rock, Avantgarde, Jazz Rock

Veranstalter: Café Hahn

Link: https://www.cafehahn.de

Setliste Frank Out!:

Set 1

Apostrophe` Crew Slut You Didn’t Try To Call Me Keep It Greasey Tush, Tush, Tush Inca Roads Son Of Orange County More Trouble Every Day Outside Now Village Of The Sun

Set 2

Dupree’s Pardadise Pojama People Brown Shoes Don’t Make It The Idiot Bastard Son The Olde Medley Cheepnis Andy Stick It Out Florentine Pogen Sofa # 1

Zugabe

Yo‘ Mama Willie The Pimp Muffin Man Evelyn, A Modified Dog San Ber’dino

Im Café Hahn in Koblenz (Güls) steigt wieder die traditionelle Halloween-Party mit Frank Out!. Wem der Name Frank Out! nichts sagt, dem sei nur Sheik Yerbouti genannt – ja, richtig, das ist nicht nur der Titel eines Zappa-Albums, sondern war auch der Name einer der besten Zappa-Tributebands überhaupt. Sheik Yerbouti gibt es zwar schon seit einiger Zeit nicht mehr, doch Bandgründer Thomas Jung lässt das Zappa-Tribute-Projekt mit einigen ehemaligen Mitgliedern unter dem Namen Frank Out! weiterleben.

Auch an Halloween 2025 wird die Tradition fortgeführt, im Café Hahn zum musikalischen Tänzchen zu bitten. Besonderes Highlight des Abends: Napoleon Murphy Brock, ein langjähriges ehemaliges Mitglied von Frank Zappas Band, ist mit dabei. Viele Fans freuen sich auf den stets gut gelaunten Musiker, der in Koblenz kein Unbekannter ist.

Wie immer ist die Parkplatzsuche in Güls eine Herausforderung. Nach einigem Umherfahren finde ich schließlich doch eine Lücke, und wir erreichen die bereits gut gefüllte Location rechtzeitig. Das Publikum – eingefleischte Zappa-Fans – ist insgesamt etwas älter als auf den Konzerten, die Heike und ich sonst besuchen. Hier fallen wir also überhaupt nicht auf.

Apropos Altersdurchschnitt: Napoleon Murphy Brock ist 82 Jahre alt – und wirkt dabei erstaunlich jugendlich. Zum Vergleich: Der nur ein Jahr ältere Arthur Brown trat in diesem Jahr erneut beim Prophecy Fest in der Balver Höhle auf. Gute Musik ist halt keine Alterssache!

Pünktlich um 20:00 Uhr betritt Keyboarder Thomas Jung die Bühne und stellt seine Mitstreiter vor: Michael Fritsche (Gesang, Percussion), Jürgen Kochler (Bass), George Rademacher (Gitarre, Backgroundgesang), Kai Rothfuchs (Gitarre, Hintergrundgesang) und Marco Steffen (Schlagzeug). Der Abend beginnt mit dem Zappa-Klassiker Apostrophe’. Das erste Ausrufezeichen ist gesetzt und schon hier zeigt sich: Die Musiker beherrschen ihr Handwerk perfekt. Song folgt auf Song – präzise, leidenschaftlich, energiegeladen. Zwar fehlt in diesem Jahr der typische zappaeske Humor auf der Bühne und auch die schrillen Kostüme früherer Auftritte, doch der Spaß ist spürbar – auf und vor der Bühne. Ganz nach dem Motto eines bekannten Zappa-Albums: Does Humor Belong In Music? Dieser Song steht zwar nicht auf der Setlist, doch die Antwort darauf wird an diesem Abend eindeutig gegeben.

Nach Keep It Greasy folgt Tush, Tush, Tush – und damit ist es so weit: Napoleon Murphy Brock betritt tänzelnd die Bühne. Zusammen mit Frank Out! geht es weiter über die Inca Roads und Son Of Orange County bis zu More Trouble Every Day. Schließlich erreichen wir Village Of The Sun – Zeit für eine wohlverdiente Pause.

In der Pause holen alle kurz Luft – Publikum und Musiker gleichermaßen. Danach geht es weiter mit Dupree’s Paradise. Eigentlich gehören hier Titties And Beer dazu, doch dieser Song fehlt heute auf der Setlist. Dafür sorgen die Pojama People für Stimmung, und natürlich darf Brown Shoes Don’t Make It nicht fehlen – das weiß schließlich auch The Idiot Bastard Son.

Frank Out! und Napoleon Murphy Brock spielen sich an diesem Halloween-Abend im Café Hahn in Höchstform – Zappa pur, ohne Grenzen. Und obwohl Cheepnis auf der Setlist steht, ist hier nichts billig. Im Gegenteil: Es ist musikalisches Feingefühl auf höchstem Niveau. Auch wenn es nicht ausdrücklich besungen wird, hat man das Gefühl, dass Napoleon Murphy Brock für Frank Out! tatsächlich so etwas wie die Love Of My Life ist. Zum Abschluss nehmen wir mit der Band noch mit Florentine Pogen auf dem Sofa #1 Platz und finden schließlich auch den sprichwörtlichen „Dreck unter der Decke.“

Doch natürlich ist nach dem offiziellen Ende noch nicht Schluss: Es folgen Zugaben: Yo Mama, Willie The Pimp (in bester Zappa-/Beefheart-Manier), Muffin Man, Evelyn, The Modified Dog und schließlich San Ber’dino.

Ein tolles Set, ein ausgelassener Abend – und ein Riesenapplaus für die Musiker. So endet die Halloween-Party 2025 im Café Hahn: rauschend, mitreißend, zappaesk. Einmal mehr ist es ein Vergnügen, mit Frank Out! und Napoleon Murphy Brock dabei gewesen zu sein!