Plaiins: veröffentlichen neue Single „C’est La Vie“

Die feurige Punk- und Indie-Rock-Band Plaiins ist seit ihrer Gründung Ende 2020 auf einer Dampfwalze unterwegs. Die Band, die bereits mit Bands wie Itchy, Cold Years, Leap, Press Club und vielen anderen gespielt hat, unterschrieb vergangenes Jahr bei Long Branch Records und veröffentlicht am 15. August 2025 ihr Debütalbum Happy Faces!

Mit C’est La Vie erscheint nun die vierte Single aus ihrem anstehenden Debütalbum.

„C’est La Vie handelt von meiner Aufregung, nach Hamburg zu ziehen und den Schritt zu wagen“, erzählt Frontmann Chris Reardon. „Ich hatte zu diesem Zeitpunkt die Nase voll von London. Die Kosten der Stadt und die Schwierigkeiten, in der Branche Fuß zu fassen. Meetings mit Labels und Deals auf dem Tisch, die Vorfreude und dann nichts, immer und immer wieder, bis zu dem Punkt, an dem ich mein eigenes Label gründete und anfing, Musik zu veröffentlichen und durchzustarten. Aber es war alles sehr zäh und ich war bereit, zu gehen.“

Plaiins haben bereits mehr als zwanzig Songs veröffentlicht und erreichen mit ihrem Album Happy Faces nun den bisherigen Höhepunkt ihres ungebremsten Momentums. Die Band wurde von dem in Großbritannien geborenen Sänger Chris Reardon gegründet, der 2020 von London nach Hamburg zog. Mit seinen Bandkollegen Dizzy Suhlrie und Flo Kaninck und inspiriert von der neuen Stadt, bieten Plaiins eine einzigartige Mischung aus britischem Punk, Indie und Rock, mit Einflüssen die sich auf Bands wie Idles, Hives, Soft Play, Bad Nerves, The Streets und Viagra Boys zurückführen lassen.

Happy Faces Tracklist:

1. Happy Faces

2. Dirty Fish

3. Be More Animal

4. Hotel Biscuits

5. Amazon Warehouse

6. Do One

7. Executive Me

8. Beef Cake

9. Sports Bar

10. Row She Said

11. C’est La Vie

12. Special K

13. Four AM

Produktversionen:

– CD Edition im Digipak

– LP Edition im Sleeve mit dunkelrot marmoriertem Vinyl und LP Beileger

– Standard Stream & Download

Plaiins live:

25.07. DE, Schrobenhausen – Noisehausen Festival

02.08. DE, Mössingen – U&D Festival

03.08. DE, Hannover – Fährmannsfest

24.09. UK, London – The Black Heart

23.10. DE, Hannover – Cafe Glocksee /w Alien Chicks

29.11. DE, Hamburg – Molotow Top Ten Bar

Plaiins sind:

Chris Reardon – Vocals, Guitars

Timon Lanzinger – Bass

David Suhlrie – Drums

Florian Kaninck – Guitars