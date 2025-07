Plaiins: veröffentlichen energiegeladene neue Single „Do One“

Die feurige Punk- und Indie-Rock-Band Plaiins ist seit ihrer Gründung Ende 2020 auf einer Dampfwalze unterwegs. Die Band, die bereits mit Bands wie Itchy, Cold Years, Leap, Press Club und vielen anderen gespielt hat, unterschrieb vergangenes Jahr bei Long Branch Records und veröffentlicht nun am 15. August 2025 ihr Debütalbum Happy Faces!

Mit Do One erschien nun die fünfte Single aus ihrem anstehenden Debütalbum.

„Ahh Do One, das ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album und sagt so viel über seltsame Begegnungen aus, die ich im Laufe der Jahre mit Leuten aus der Musikindustrie hatte, es basiert alles auf echten Erfahrungen“, erzählt Frontmann Chris Reardon. „Ich erinnere mich, dass mir die ganze erste Strophe im Zug eingefallen ist, und ich hatte das Gitarrenriff für die Strophe ein paar Tage vorher geschrieben und auf einer Akustikgitarre mit meinem Handy aufgenommen. Als ich mich mit den Jungs traf und es ihnen zeigte, erinnere ich mich, dass sie alle ausgelassen gelacht haben, was bei Plaiins immer ein gutes Zeichen ist, denn es bedeutet, dass alle super begeistert und heiß darauf sind! Von da an arbeiteten wir alle daran und bauten den Song stufenweise auf. Er ist mit seinen schrägen Breaks und Taktwechseln ziemlich komplex. Wir haben den Song dann mit unserem Produzenten Manuel Renner in der Vorproduktion weiterentwickelt und hatten ihn auch schon sehr oft live gespielt, was wirklich geholfen hat. Der ganze gesprochene Teil über den koreanischen Markt, BTS und Black Pink stammt vom Original-Demo der allerersten Session. Es ist immer schön, wenn sowas passiert, und ich denke, man kann es hören. Erster Take, nicht darüber nachdenken und einfach hoffen, dass alles an der richtigen Stelle landet, was zum Glück der Fall war! Aber ja, textlich gibt es nicht viel zu erklären, es ist alles da, mein Dad ist aus England und meine Mum aus Hongkong, du Depp! 😉 „

