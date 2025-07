Soulkeeper: kündigen neue EP „Join Us In Creating Excellence“ an, die am 19.09. über Pure Noise Records erscheint

Die progressiven Metalcore-Disruptoren Soulkeeper sind mit voller Kraft zurück und kündigen ihre mit Spannung erwartete neue EP Join Us In Creating Excellence an, die am 19. September 2025 über Pure Noise Records veröffentlicht wird. Um die Ankündigung zu feiern, haben Soulkeeper den Titeltrack der EP veröffentlicht, begleitet von einem neuen Musikvideo.

Zur Bedeutung des Titeltracks äußerte die Band: „This song is the POV of someone using a cult of personality to manipulate people. They create a dependence on themselves, prey on society’s most vulnerable, and talk in extremes to gain followers, attention, money.“

Seht euch das Video zu Join Us In Creating Excellence hier an:

Join Us In Creating Excellence hier streamen.

Zusätzlich zur neuen EP erklärte die Band: „We view this EP as a transitional period for the band as well as a sample of what is to come with our next LP. We took everything that we loved about our recent LP Holy Design and doubled down on every aspect that we believe made it great. Distorted monophic synthesizers, unpredictable transitions, glitchy production and just general dissonant nonsense are all even more pronounced with this release and thanks to working with Jonathan Dolese on these songs we couldn’t be more happy with how they come out sounding and how excited we are for the future.“

Die Band Soulkeeper hat im vergangenen Jahr ihre Zusammenarbeit mit Pure Noise bekannt gegeben, als das Label ihr Debütalbum Holy Design neu auflegte. Nun kehrt die Minnesota-Band mit ihrer ersten neuen Musik in Form der EP Join Us In Creating Excellence zurück. Der Titel stammt aus einem Werbespot in Darren Aronofskys Film Requiem For A Dream aus dem Jahr 2000. In diesem Spot bringt der Moderator eine begeisterte Menge dazu, immer wieder „Juice“ – ein Akronym für diesen Satz – zu skandieren. Obwohl die vier Songs nicht auf dem Film basieren, wird der extreme, ätzende Titeltrack, der die EP eröffnet, von einem Soundclip aus diesem Werbespot eingeleitet. Die vier Songs verkörpern jedoch die trippy, paranoide, wahnhaft und verstörende Natur dieses Fiebertraums innerhalb eines Fiebertraums.

Bekannt für ihre chaotische Energie, durchdringende Instrumentierung und furchtlose Experimente, drängen Soulkeeper weiterhin die Grenzen der schweren Musik. Join Us In Creating Excellence bietet vier Stücke unbarmherziger akustischer Aggression, durchzogen von glitchy Texturen, kantigen Riffs und ungefilterten Emotionen – ein mutiger Schritt nach vorne im sich entwickelnden Sound der Band.

Produziert von Jonathan Dolese, stellt Join Us In Creating Excellence einen kraftvollen nächsten Schritt für die Band dar, wenn auch einen kurzen und prägnanten. Mit einer Laufzeit von nur zehn Minuten und 30 Sekunden liefert die EP alles, was sie braucht, lässt den Hörer jedoch sofort nach mehr verlangen, sobald sie endet.

Join Us In Creating Excellence – Tracklist:

1. Join Us In Creating Excellence

2. Go Ask Alice

4. Reality Bytes

5. Smile Because It Happened

Soulkeeper sind:

Eric Roberts – Gesang

Scott Gilmore – Gitarre

Edwin Melendez – Bass

Tom Jefson – Schlagzeug

