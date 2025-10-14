Defocus: kehren mit neuer Single „Coma“ zurück

Die deutsche Progressive-Metalcore-Band Defocus meldet sich mit ihrer neuen, kraftvollen Single Coma zurück. Der Song überzeugt durch messerscharfe Riffs, atmosphärische Melodien und einen eingängigen Refrain, der im Kopf bleibt. Damit zeigt die Band ihr einzigartiges Talent, den Geist der heutigen Zeit einzufangen.

Der Songtext von Coma thematisiert den Kampf, von Trauma und Verzweiflung überwältigt zu werden, und den Wunsch nach Kryoschlaf als künstlicher Flucht vor dem Leiden, ohne dem Tod nachzugeben. Seht euch das Video hier an:

Streamt die Single hier: https://arisingempire.com/defocus

