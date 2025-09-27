Reliqa: kehren mit ihrer neuen Single „Your Touch“ zurück

Die Alternative-Metal-Band Reliqa aus Sydney meldet sich mit ihrer kraftvollen neuen Single Your Touch zurück. Dieser genreübergreifende Hymne thematisiert die dunkle Seite von Ambitionen und das Risiko, aus den Augen zu verlieren, was einem wirklich wichtig ist. Der Song ist ab sofort über Greyscale Records und Nuclear Blast erhältlich.

In enger Zusammenarbeit mit dem Künstler und Produzenten James McKendrick (bekannt von Void Of Vision) entstand Your Touch, das die charakteristischen progressive Metalcore-Wurzeln des Quartetts mit lebhaften, tanzgetriebenen Klängen verbindet und auf ihrem Nachfolger des letztjährigen Debütalbums Secrets Of the Future in neue klangliche Gefilde vordringt.

Das Musikvideo, das von Colin Jeffs von Ten of Swords Media inszeniert wurde, zeigt die Band in einer raumschiffähnlichen Umgebung, die die Themen des Songs wie Eingeschlossenheit, Ambition und Isolation widerspiegelt. Seht es euch hier an:

Your Touch hier streamen: https://reliqa.bfan.link/your-touch

Die Band beschreibt den Song mit den Worten: „Your Touch is a continuation of a close-to-heart idea we started exploring on Secrets Of The Future, about the fear of ambition going too far. It’s about having tunnel vision, where your sight’s set on a single target so narrowly that one day you realise you’ve left everything you love behind. The song is full of outer space imagery for that reason – it felt like a fitting metaphor for making bold moves that leave you more isolated than ever.“

Seit ihrem Aufstieg aus Sydneys Underground haben sich Reliqa als eine der aufregendsten neuen Bands Australiens etabliert. Sie haben bereits mit Größen wie Babymetal, Spiritbox, Periphery, Make Them Suffer und vielen anderen die Bühne geteilt und tourten im letzten Jahr mit dem Good Things Festival. Ihr Debütalbum von 2024 zeigt eine Band, die in ihrem Streben nach totalem musikalischen Ausdruck keine Steine aufeinander lässt und die wildesten und leidenschaftlichsten Elemente des modernen Metals mit Elektronik, Pop, Prog und Post-Hardcore verbindet.

Mit jeder neuen Erfahrung haben sie sich bemüht, alles, was sie fühlten, festzuhalten und so viel wie möglich davon zu nutzen, während sie auf den nächsten Meilenstein blicken. Sie erinnern sich genau daran, wie es sich anfühlte, ihre Träume vor sich zu sehen, und nutzen dieses Gefühl als Licht, während sie ins Unbekannte aufbrechen. Your Touch ist der nächste Schritt in der unaufhaltsamen Aufwärtsbewegung von Reliqa.

