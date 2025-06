Fervence: unterschreiben bei Metal Blade Records

Fervence werden Teil des legendären Roster von Metal Blade Records und bereiten die Veröffentlichung ihres kommenden neuen Albums vor.

In einem Lagerhaus an einem namenlosen Schotterweg in der ländlichen Umgebung von Austin arbeiten Fervence still an etwas Schwerem und Besonderem. Die fünfköpfige Progressive-Metalcore-Band stammt aus Reno, Nevada, und hat sich im Sommer 2024 von der größten kleinen Stadt in eine der am schnellsten wachsenden Regionen des Landes – Austin, Texas – begeben. Ein riskanter Schritt, der sich jedoch als äußerst erfolgreich herausgestellt hat.

Inspiriert von Bands wie Deftones, Architects und Silent Planet ist der Sound von Fervence eine ätherische Mischung aus rauen und üppigen Klängen, die zwischen Momenten purer Aggression und berührender Verletzlichkeit navigiert. Was als Solo-Projekt des Gitarristen Trent Odneal begann, entwickelte sich 2019 zu einer vollwertigen Band, die mit der Aufnahme ihres Debütalbums Ghost, das im März 2020 zur Hochphase der Pandemie veröffentlicht wurde, gefestigt wurde. Die Platte wurde gut aufgenommen und von der Presse hochgelobt. Trotz der Auszeichnungen wurden alle Promotions- und Touraktivitäten von Fervence durch den Covid-Lockdown gestoppt.

Nach einigen Besetzungswechseln trat die Band 2023 mit der Sängerin Stevie B. an der Spitze wieder in Erscheinung und brachte ihre einzigartige Art der ätherischen Aggression in das Projekt ein. Im folgenden Jahr tourte die Band an der Westküste, baute ihre lokale Fangemeinde in Reno weiter aus, indem sie für Bands wie Otep, Left To Suffer und Gideon eröffnete, und veröffentlichte vier Singles, aus der dann die EP Realm//One entstand.

Die erste Single Hezekiah brachte den Stein ins Rollen, gefolgt von Entropy einige Monate später. Doch erst als die Band nach Texas zog und The Keepers veröffentlichte, begann der Hype richtig zu wachsen. Der Track gewann schnell international an Fahrt und sammelte innerhalb der ersten sechs Monate Hunderttausende von Streams, was letztendlich die Aufmerksamkeit von Metal Blade Records auf sich zog, die die Band im Mai 2025 unter Vertrag nahmen.

„I’ve been dreaming of being in a metal band since I was a little girl and my parents were rock promoters in my hometown“, sagt Stevie B. „I’m so proud of my bandmates for putting their all into this, and absolutely grateful to the legendary Metal Blade Records for picking us up on this journey. I’m gonna give ‚er all I got.“

Odneal erinnert sich daran, 2018 Songs in seinem Schlafzimmer geschrieben zu haben, und kommentierte die Unterzeichnung bei Metal Blade: „Unreal. I could not possibly be happier and prouder of our team.“ Er fügt hinzu: „It goes to show, having nurtured our fervent adoration for something I would describe as sacred, music, has opened doors we could have never imagined.“

Nachdem sie sich ihren eigenen Platz in der texanischen Metalszene erkämpft haben und mit ihrem nächsten Kapitel, das unter dem Banner von Metal Blade Records aufgeschlagen wird, beschäftigen sich Fervence intensiv mit dem Schreiben ihres bisher vollständigsten Albums. Hinter der Rolltür eines Lagerhauses an einem namenlosen Schotterweg – und während sie 2025 durch das Land touren – bauen Fervence etwas Schweres und Besonderes auf.

Bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten über Fervence, die in den kommenden Wochen angekündigt werden.

Fervence – Live-Termine

6/26/2025 Vultures – Colorado Springs, CO

6/27/2025 The Boiler Room – Ogden, UT

6/28/2025 Neurolux – Boise, ID

6/29/2025 Misfitz – Pocatello, ID

7/01/2025 Blackwall Art Gallery – Albuquerque, NM

7/02/2025 The Zone – Abilene, TX

7/18/2025 Ollie’s Skate Shop – Longview, TX

7/19/2025 The White Swan – Houston, TX

Fervence sind:

Stevie B. – Gesang

Trent Odneal – Gitarre/Programmierung

Jon Daniels – Bass

Austin Bentley – Gitarre/Programmierung

Chris Tufino – Schlagzeug

