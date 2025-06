Lorna Shore: veröffentlichen neue Single/Video „Unbreakable“ vom kommenden Album

Nach den positiven Reaktionen auf Oblivion in den letzten Wochen bieten Lorna Shore einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album I Feel The Everblack Festering Within Me. Die zweite Single Unbreakable erscheint heute zusammen mit einem neuen Musikvideo unter der Regie von Eric Richter. Seht euch das Video hier an:

Will Ramos sagt über die neue Single, „Unbreakable is a very triumphant, all-inclusive song written to bring people together for a beautiful moment where they can realize that no matter what this world throws at us, it will never break us down. We and our bonds are unbreakable.“

I Feel The Everblack Festering Within Me ist das fünfte Album der Band und das erste in drei Jahren seit dem epochalen Pain Remains von 2022. Am 12. September veröffentlicht Century Media Records das Album, mit dem Lorna Shore ihren Ruf als eine der beeindruckendsten Extrem-Metal-Bands der letzten Jahre weiter festigen werden.

Zur Besetzung von Lorna Shore gehören neben Sänger Will Ramos auch Lead-Gitarrist Adam De Micco, Schlagzeuger Austin Archey, Rhythmus-Gitarrist Andrew O’Connor und Bassist Michael Yager.

Lorna Shore werden ab September mit Songs aus I Feel The Everblack Festering Within Me sowie weiteren Fan-Favoriten auf US-Tour gehen. Begleitet werden sie dabei von The Black Dahlia Murder, Shadow Of Intent und PeelingFlesh.

Lorna Shore – EU-Termine:

Jun 25 Tons of Rock 2025 – Oslo, Norway

Jun 26 Broken Summer 2025 – Stockholm, Sweden

Jun 28 Provinssi 2025 – Seinäjoki, Finland

Jun 29 Tuska Open Air 2025 – Helsinki, Finland

