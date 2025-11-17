The Plot In You am 31.10.2025 im Schlachthof in Wiesbaden

Bands: The Plot In You, Currents, Saosin, Cane Hill

Ort: Schlachthof, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 31.10.2025

Kosten: 54,15 € inkl. VVK Gebühren

Besucher: 2300, ausverkauft

Genre: Metalcore, Progressive Metalcore, Nu-Metal, Alternative Metal, Post Hardcore

Veranstalter: Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V.

Link: https://schlachthof-wiesbaden.de/

Setlisten:

Currents

The Plot In You

1. Living In Tragedy

2. Rise & Fall

3. Remember Me

4. Guide Us Home

5. Making Circles

6. The Death We Seek

7. It Only Gets Darker

8. Monsters

9. Kill The Ache

10. Better Days



1. Don’t Look Away

2. Divide

3. Pretend

4. Paradigm

5. The One You Loved

6. Face Me

7. Not Just Breathing

8. Been Here Before

9. Silence

10. Forgotten

11. Spare Me

12. Closure

13. Time Changes Everything

14. Left Behind

15. Feel Nothing

Halloweenabend im Schlachthof Wiesbaden – was für eine gute Kombi und dann noch das Line-Up! Schon beim Betreten der Halle laufen mir Skelette, Hexen, Horrorclowns und andere kreative Kostümierungen über den Weg – die Stimmung ist ausgelassen und der Laden ausverkauft.

Den Anfang machen Cane Hill. Die Band aus New Orleans gibt einen sehr guten Startschuss. Ihr Mix aus Metalcore, Nu-Metal und Southern-Flair zieht sofort. Zwischen den Songs zeigt sich Sänger Elijah Witt bestens gelaunt und erklärt, dass Wiesbaden ihre absolute Lieblingsstadt zum Spielen sei. Das Publikum feiert die Aussage, und spätestens beim letzten Song gibt es kein Halten mehr. Witt fordert zum Crowdsurfen auf – was folgt, ist recht chaotisch, eine kleine Crowdsurf-Eskalation. Ein ordentlicher Start in den Abend.

Danach betreten Saosin, die Post-Hardcorer aus Kalifornien, unter lautstarken Jubelrufen die Bühne. Die Stimmung bleibt aufrecht. Es wird jedoch insgesamt etwas ruhiger. Als die Band fragt, wer sie kennt, schnellen viele Hände in die Höhe. Bei You Are Not Alone gehen die Handylampen an und der ausverkaufte Schlachthof erstrahlt. Weiter im Set lassen sich Mutige von ganz hinten nach vorne tragen und die Crowdsurf-Welle reißt somit nicht ab.

Saosin arbeiten derzeit an einer neuen Platte, die im kommenden Jahr erscheinen soll. Mit der Ankündigung, dass sie wiederkommen wollen, sorgen sie für lauten Jubel. Beim letzten Song, Seven Years, erklärt Sänger Cove Reber, dass dies sein Lieblingslied sei, der Grund, warum er überhaupt in der Band ist oder sein wollte. 2024 kehrte er offiziell wieder als Sänger zurück, nachdem er die Band 2010 verlassen hat. Der Song wird lautstark mitgesungen. Nach einer halben Stunde verabschieden auch sie sich.

Mit Currents folgt die dritte Band des Abends, und der Energiepegel steigt weiter an. Schon mit dem ersten Song geben die Crowdsurfer alles. Passend zum Tourauftakt ist ihre neue EP All That Follows erschienen. Man merkt der Band und dem Publikum die Freude an. Gleich drei Songs der EP werden gespielt. Es werden Rise & Fall als zweiter Song, Making Circles, zur Mitte des Sets und gegen Ende der Banger It Only Gets Darker ausgepackt. Es gibt zwischenzeitlich ein paar Soundprobleme, davon lassen sie sich aber nicht beirren. Ein super Auftritt der US-Amerikaner, die unter großem Applaus die Bühne verlassen. Für mich der stärkste Auftritt des Abends.

Nach einer kurzen Umbaupause wird es dunkel, dichter Nebel zieht auf und Räucherstäbchen werden an beiden Seiten der Bühne angezündet. Das Licht wird gedimmt und das lange Intro kündigt The Plot In You an. Das Bühnenbild wirkt wie ein Retro-Wohnzimmer, mit Sesseln, Stehlampen und gedämpftem Licht. Die Band lässt sich Zeit, bevor sie endlich auf die Bühne tritt. Schon beim ersten Song Don’t Look Away singen alle lautstark mit. Die Crowdsurfwelle geht weiter. Sänger Landon Tewers ist sich sicher: „Wir kommen bald wieder und lassen uns dieses Mal keine fünf Jahre Zeit.“ Die erfolgreichsten Songs werden zum Schluss gespielt: Left Behind und Feel Nothing. Es wird nicht das übliche Zugabeprozedere geben. Darauf verzichtet man. Zum Abschluss werden die Konfettikanonen gezündet und der Raum explodiert ein letztes Mal. Nach einer Stunde ist Feierabend. The Plot in You wissen, wie man eine kraftvolle atmosphärische Stimmung erzeugt. Sie haben das einstündige Set zum Tourauftakt definitiv souverän abgeliefert.

Vier Bands. Aller in bester Spiellaune und das Publikum von Sekunde eins sehr gut dabei. Wiesbaden hat wieder einmal bewiesen, dass es eine der besten Adressen für Konzerte dieser Art ist.