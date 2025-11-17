Bila: kündigen neues Album an und veröffentlichen Video zur ersten Single „A Thousand Wolves“

Das maltesische Hardcore/Noise Punk Trio Bila hat sein bevorstehendes Debütalbum Beżżalart angekündigt, das am 5. Dezember über Go Down Records und Kewn Records veröffentlicht wird. Im Rahmen dieser Ankündigung hat die Band die erste Single des Albums mit dem Titel A Thousand Wolves veröffentlicht, die von einem mitreißenden neuen Musikvideo begleitet wird. Seht es euch hier an:

Viszeral, energiegeladen und knochenbrechend schwer, fängt Beżżalart das reinste Wesen des anarchischen Sounds und der Energie von Bila ein. Auf elf Tracks kanalisiert das Trio seinen sozial geladenen Zorn und seinen schrägen Humor in eine zweisprachige Barrage aus kantigen Grooves, mitsingbaren Hooks und rifflastigen Klängen – und destilliert perfekt das Chaos und die Intensität ihrer furiosen Live-Shows.

Wurzelt in maltesischer Folklore und geprägt von den harten Realitäten des modernen Insellebens, malt Beżżalart ein brennendes Porträt einer Landschaft, die in Beton und Korruption ertrinkt. Es ist eine wütende Reaktion auf die von neoliberalen Gargoyle-Regierungen heraufbeschworenen Immobilienentwickler-Höllenlandschaften – und eine Erklärung des Widerstands von einer Band, die im Lärm zwischen Protest und Verspieltheit gedeiht.

Beżżalart – Trackliste:

A Thousand Wolves Drowner Ħabbagozz Pre Drinkers Tlebliba Brain Cake Boltera Beżżalart Everything + Nothing Bla Buzz Sin Eaters

Das Album wurde in David Vellas Temple Studios aufgenommen und von Wayne Adams (Petbrick, Big Lad) in den Bear Bites Horse Studios in Großbritannien produziert.

Bila sind:

Nick Morales | Gesang, Gitarre

Samwel Mallia | Gesang, Bass

Benji Cachia | Schlagzeug, Percussion

Bila online:

https://www.facebook.com/bilamalta

https://www.instagram.com/bilapower/