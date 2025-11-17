Radio Bob!: die Last Christmas freie Zone

Radio Bob! bringt ab 14.11.2025 die Last Christmas freie Zone zurück und setzt ein klares Zeichen gegen die immer gleiche Pop-Dauerschleife. Stattdessen: Gitarrenriffs, Rockhymnen und echte Festtagsbretter.

Jedes Jahr der gleiche Ohrwurm, jede Einkaufsstraße ein akustisches Déjà-vu: Last Christmas verfolgt viele Menschen seit Jahrzehnten durch die Adventszeit. Doch Radio Bob! setzt dem ein rockiges Ende – mit der Last Christmas-freien Zone! Wer dem Pop-Gedudel eine Absage erteilen will, kann ab sofort kostenlose Plakate, Sticker und Postkarten bestellen und damit Flagge zeigen: Hier bleibt der musikalische Weihnachtskitsch draußen – dafür regieren Riffs und Rock!

Ob im Büro, im Wohnzimmer oder am Auto: Mit den Materialien zur Aktion macht jede und jeder klar, wo in der Weihnachtszeit der Hammer hängt. Und wer seine Last Christmas-freie Zone fotografiert, das Bild auf Social Media teilt und Radio Bob! markiert, hat die Chance, eine von mehreren Rock Box Minis zu gewinnen – den perfekten mobilen Lautsprecher, um den Rock in die Welt zu tragen.

Radio Bob! zeigt damit einmal mehr, dass echte Rockfans auch zur besinnlichsten Zeit des Jahres nicht auf Bretter, Stimmengewalt und energiegeladene Gitarrenriffs verzichten müssen. Wer trotzdem Lust auf weihnachtliche Stimmung hat, wird im Radio Bob! Christmas Rock Stream fündig – dort laufen ausschließlich rockige Interpretationen von Weihnachtsklassikern. Statt Zuckerguss gibt’s Gitarrenriffs!

Das Last Christmas freie Zone Material ist hier bestellbar.

Hier geht’s zum Radio Bob! Christmas Rock Stream: www.radiobob.de/christmas-rock-stream