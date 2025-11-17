Cheap Trick: neues Video gewährt einen Blick hinter die Kulissen der US-Rock-Legenden

Die US-Rock Legenden Cheap Trick teilen ein brandneues Video. Das Video zeigt die gutgelaunte Band bei den Studioaufnahmen.

Ein amüsanter Zusammenschnitt und Einblick hinter die Kulissen.

Cheap Trick, Mitglieder der Rock’n’Roll Hall of Fame, sind in Deutschland besonders für ihre Hitsingle I Want You To Want Me bekannt und zählen weltweit zu den einflussreichsten Bands mit ihren gewaltigen Melodien und messerscharfen Riffs. Ihr ganz eigener Mix aus verschmitztem Witz und maximalem Rock ’n‘ Roll.

Sogar Homer Simpson ist bekennender Cheap Trick Fan, nebst Billy Corgan, Kurt Cobain, Dave Grohl u.v.a.

Das neue Album All Washed Up (Rock Hard Album des Monats) ist am Freitag digital sowie auf schwarzem Standard-Vinyl und CD über BMG erschienen. Eine auf 1.000 Exemplare limitierte Sammleredition auf Orange Marble-Vinyl kann exklusiv über den neuen D2C-Store der Band vorbestellt werden.

