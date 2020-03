Rock Meets Classic: 6. „Sold Out“-Award in der bigBox Kempten

Sie haben es schon wieder getan! Rock Meets Classic vermeldet in der Bigbox Allgäu bereits zum 6. Mal „AUSVERKAUFT“! 3.000 begeisterte Fans wollten gestern dabei sein, als in der Bigbox Rock auf Klassik traf!

Das gesamte Team der Bigbox Allgäu gratulierte den Rock Meets Classic Produzenten und Künstlern zur ausverkauften Veranstaltung vor der Show mit der Verleihung des begehrten Sold Out Awards in Form einer Kuhglocke.

„Es ist uns eine große Freude, die Show seit vielen Jahren im Haus zu haben und bereits zum 6. Mal auszuverkaufen! Wir freuen uns auf einen Abend voller Rocklegenden, Welthits und herausragendem Entertainment!“

Mat Sinner, Musikalischer Leiter von Rock Meets Classic erklärte heute: „Das komplette RMC-Team ist absolut happy, dass wir in Kempten erneut restlos ausverkauft waren. Wir freuen uns, dass wir gestern wieder eine spektakuläre Show und großartige Hits vor einem fantastischen Publikum präsentieren durften. Kempten hat toll gerockt!“

Und nicht nur Kempten: Auch die RMC-Shows in Würzburg und Frankfurt am 13. Und 14. März stehen kurz vor ausverkauft. An diesem Wochenende macht der Rockstar-Tross um Headliner Alice Cooper Station in Nürnberg und München, wo jeweils über 4.000 Fans erwartet werden.

Rock Meets Classic 2020 mit den Helden der Rockmusik

Alice Cooper & Tommy Henriksen

Cheap Trick: Robin Zander

Mothers Finest : Joyce “Baby Jean” Kennedy

from Thunder: Danny Bowes & Luke Morley

Special Guest: Robert Hart from Manfred Mann’s Earth Band

& The Mat Sinner Band with the RMC Symphony Orchestra

Tour

03.03.2020 Passau Dreiländerhalle

05.03.2020 Kempten bigBOX Allgäu

06.03.2020 Zürich (CH) Hallenstadion

07.03.2020 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

08.03.2020 München Olympiahalle

10.03.2020 Berlin Tempodrom

11.03.2020 Bamberg brose Arena

13.03.2020 Würzburg s. Oliver Arena

14.03.2020 Frankfurt Jahrhunderthalle

15.03.2020 Regensburg Donau-Arena

17.03.2020 Neu-Ulm ratiopharm arena

19.03.2020 Ludwigsburg MHPArena

20.03.2020 Dresden Messe Halle 1

21.03.2020 Ingolstadt Saturn Arena

Änderungen vorbehalten!