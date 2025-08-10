Alice Cooper: als Headliner bei den Festivals „Lovely Days“ und „Clam Rock“ für 2026 angekündigt

Clam Rock und Lovely Days freuen sich, für 2026 einen hochkarätigen Headliner zu präsentieren: Niemand Geringerer als der „Godfahter of Shock Rock“ Alice Cooper wird nächstes Jahr beide Festival-Bühnen zum Beben bringen!

Vor der idyllischen Burg Clam und im prachtvollen Schlosspark Esterházy wird auch 2026 wieder gerockt – bei unseren Zwillingsfestivals begrüßen wir nächstes Jahr niemand geringeren als Alice Cooper: mit seinen Hits wie Poison oder School’s Out, wird er die Bühnen in Eisenstadt sowie auf der Burg Clam zum Beben bringen. Ein Hitfeuerwerk vom Feinsten liefern Foreigner mit ihren legendären Klassikern wie I Want To Know What Love Is und Cold As Ice. Mit Manfred Mann’s Earth Band geht es hochkarätig weiter, wenn es wieder heißt Blinded By The Light. Die britische Blues- und Jazzrock-Band Colosseum ist auch am Start und mit dabei sind Chris Farlowe (Lead-Gesang), Clem Clempson (Gitarren & Gesang) und Mark Clarke (Bass & Gesang), die schon seit 1969 / 1970 Teil der Band sind. Bei der kultigen Coverband Clearwater Creedence Revival ist es unmöglich nicht mit zu grooven und zu tanzen.

Clam Rock Festival – Freitag, 03. Juli 2026

Lovely Days Festival – Samstag, 04. Juli 2026

Tickets gibt’s ab sofort über oeticket.com!