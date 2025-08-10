Lord Of The Lost: haben vielschichtige neue Single „Bazaar Bizarre“ veröffentlicht

Lord Of The Lost veröffentlichen die komplexe und düstere finale Single Bazaar Bizarre ihres Studioalbums Opvs Noir Vol. 1. Der opulente Album-Opener beweist sofort die klangliche Neukalibrierung der Band auf der Opvs Noir Trilogie. Lord Of The Lost vereinen auf eindringliche Weise Fans aller Etappen ihres musikalischen Schaffens: No one lost behind.

Bazaar Bizarre öffnet eine neue Tür zum sich ständig erweiternden Lord Of The Lost Universum – ein Beweis für ihre Fähigkeit, immer wieder neue Wege zu gehen und zeitgleich ihren Wurzeln treu zu bleiben. Nach dem Erfolg von Blood & Glitter (Platz 1 der offiziellen deutschen Albumcharts) und ihrem gefeierten Auftritt im Finale des Eurovision Song Contest 2023 setzen Lord Of The Lost mit ihrer unvergleichlichen Vielseitigkeit weiterhin neue Maßstäbe. Opvs Noir Vol. 1 ist das erste Album einer spannenden Albumtrilogie, die mehrere streng limitierte Sondereditionen umfasst.

Chris Harms zu Bazaar Bizarre:

„Bazaar Bizarre ist als Opener für ein Album zu lang, zu komplex und zu schräg, für mich fast wie eine Mischung eines akustischen Wimmelbilds von Hieronymus Bosch, Apocalypse Now und dem Untergrund-Trollmarkt des Hellboy-Universums. Alles tut weh und ist irgendwie schauderhaft, aber gleichzeitig zu faszinierend, um fliehen zu wollen. Wir hätten auch einen einfachen und zugänglichen Song als Opener wählen können, aber das wollten wir nicht. Wir wollten einen langen Kinotrailer für die Ohren, nach dessen Hören sofort klar ist, in welche Welt alle drei Teile von Opvs Noir einen entführen. Und Bazaar Bizarre deckt akustisch, und im Musikvideo auch visuell, die Bandbreite unserer kommenden Trilogie perfekt ab.“

