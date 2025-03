Lord Of The Lost: veröffentlichen neue Single „My Sanctuary“

Lord Of The Lost veröffentlichen mit My Sanctuary die erste Single von Opvs Noir Vol. 1 mit offiziellem Musikvideo. Der Song gibt einen faszinierenden Einblick in das kommende Album, das am 8. August 2025 über Napalm Records erscheinen wird. My Sanctuary gibt die Richtung für die Opvs Noir Trilogie vor, in der die #1 Band zu einem dunkleren und härteren Sound zurückkehrt. Rasiermesserscharfe Riffs verbinden sich mit Gothic-Harmonien und orchestraler Erhabenheit, während Chris Harms tiefer Baritongesang den Zuhörer einlädt, sich auf seine innere Dunkelheit einzulassen.

Ein Werk, ein Wandel, ein Wiedereintritt in das melancholische Selbst – Opvs Noir läuft weder im Titel noch in der musikalischen Opulenz Gefahr, ein Spross von Understatement zu werden. Und das vollkommen zu Recht: Nicht nur wird es das erste Album als sechsköpfige Band, sondern auch der Auftakt zu einer ganzen Albumtrilogie, die in mehreren Editionen erscheinen wird, darunter natürlich auch streng limitierte Sammlerstücke.

Jeweils elf Songs pro Volume, also 33 Songs insgesamt, die nicht nur das herrlich verschrobene Kapitel rund um Blood & Glitter abschließen, sondern auch die kompromisslose Rückreise in das dunkle Innere der Band antreten.

Chris Harms zur neuen Single:

„33 Songs zur Auswahl, aber welcher wird die erste Single, um den Weg in eine neue Ära zu ebnen und den Start einer Trilogie einzuläuten? Wir haben uns für My Sanctuary entschieden, der für uns eine Art Gateway-Song ist, der das Tor aufhält, zu der Welt von Opvs Noir und der sofort klar macht, dass Dunkelheit nichts mit Traurigkeit zu tun haben muss, sondern für viele von uns auch Lebenselixir ist…“

Was ist die Lord Of The Lost Essenz anno 2025? Das ist eine der Fragen, die Opvs Noir Vol. 1 furchtlos zu beantworten beginnt. Erneut beweist die Band nicht nur musikalische Exzellenz, sondern auch handwerkliche Spitzenklasse: Produziert von Chris Harms, aufgenommen, gemischt und gemastert in den legendären Chameleon Studios in Hamburg, krachen die elf Tracks in den Raum mit einer Wucht und Brillanz, die uns kompositorisch direkt in einen dunkelbunten Ballsaal spült. Ab da ist der Ton gesetzt: Dark Wave Metal in Amphitheater-Größe.

Chris Harms zu Opvs Noir:

„Dunkelheit, Melancholie, Einsamkeit – alles Wörter, die häufig negativ konnotiert sind, die man mit Gefahr, Trauer und Verlust verbinden mag, und das nicht grundlos. Aber Dunkelheit kann auch Geborgenheit sein, Melancholie das warme und sentimentale Gefühl unserer Erinnerungen, und Einsamkeit wird zu notwendiger Stille, Ruhe und innerer Einkehr. Opvs Noir ist ein Reiseführer, oder vielleicht auch ein Reisebericht, durch die dunklen Seiten unserer Innenwelt, die sich so häufig genau in dem Spannungsfeld zwischen dem bewegen, was wir emotional als positiv oder negativ einordnen. Und mit Vol. 1 ist all das hier erst der Anfang dieser 3-teiligen Reise…“

Opvs Noir Vol. 1 Tracklist:

1. Bazaar Bizarre

2. My Sanctuary

3. Light Can Only Shine In The Darkness (& Within Temptation)

4. I Will Die In It

5. Moonstruck (& Stimmgewalt)

6. Damage (feat. Whiplasher Bernadotte)

7. Ghosts (feat. Tina Guo)

8. Lords Of Fyre (& Feuerschwanz)

9. The Things We Do For Love

10. The Sadness In Everything (feat. Anna Maria Rose)

11. Dreams Are Never Alone

Opvs Noir Vol. 1 wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

• Holzbuch Collectors Boxset

• 3 CD Digipak in Kreuzform inkl. Opvs Noir Vol.1 CD und zwei Platzhaltern für Opvs Noir Vol. 2 und Opvs Noir Vol. 3, 48-seitiges Booklet, Bonus Live CD (Details werden später bekannt gegeben) und 80-seitiges Notizheft mit handschriftlichen Album Lyrics von Chris Harms – Napalm Records Mailorder Europa & Lordshop exklusiv (streng limitiert)

• 3-CD Earbook Collectors Edition mit 48 Seiten, inkl. Opvs Noir Vol. 1 und zwei Platzhaltern für Opvs Noir Vol. 2 und Opvs Noir Vol. 3 – Napalm Records Mailorder Europa & LORDSHOP exklusiv (streng limitiert)

• 1-LP Liquid Gatefold Vinyl Noir/Moonshine Silver inkl. 12-seitiges Booklet – Napalm Records Mailorder Europa exklusiv (steng limitiert)

• 1-LP Gatefold Vinyl Deluxe Splattered Dark Night Blue (durchscheinend) inkl. 12-seitiges Booklet – Napalm Records Mailorder Europa exklusiv (streng limitiert)

• 1-LP Gatefold Vinyl Cristallo inkl. 12-seitiges Booklet – Lordshop exklusiv (streng limitiert)

• 1-LP Gatefold Vinyl Recycled NOIR

• Musik Kassette Noir With Silver Print – Napalm Records Mailorder Europa & Lordshop exklusiv (streng limitert)

• 1-CD Digisleeve inkl. 16-seitiges Booklet

• Digital Album

Opvus Noir ist nicht nur ein musikalisch spannender, sondern auch ein mutiger Schritt! Das macht ein Blick auf die unmittelbare Vergangenheit der Lord Of The Lost Karriere klar: Support von Iron Maiden auf zwei Europatourneen, gefolgt von ihren ersten Nordamerika-Shows seit über einem Jahrzehnt, ausverkaufte Headliner-Touren, Teilnahme am Finale des Eurovision Song Contest 2023, #1 Charteinstieg mit dem Vorgängeralbum Blood & Glitter, gefeierte Auftritte auf den größten Festivals der ganzen Welt – sie durften sogar König Charles persönlich treffen. Hand aufs Herz: Wie einfach wäre es gewesen, das so erfolgreich aufgezäumte Pferd noch etwas weiter zu reiten?

Aber so ticken Lord Of The Lost nicht – Die einzige Konstante bleibt die Veränderung.

Alles ist neu und doch fühlt sich jede Note vertraut an. Hinter jedem Refrain wartet eine Überraschung, in jeder Zeile öffnet sich eine neue Tür zu weiteren offenen Enden des LOTL-Universums. Diese Band nimmt die Erwartungen ihrer stets wachsenden Fangemeinde und gießt sie in Songs, die Genregrenzen sprengen – und Momente in Monumente verwandeln, die uns alle mitnehmen: No one lost behind!

Opvs Noir Vol. 1: To be continued…

Lord Of The Lost Live 2025 :

Latin America Tour

25.04.25 MX – Ciudad de México

27.04.25 CR – San José w/ Powerwolf

29.04.25 CO – Bogotá

01.05.25 AR – Buenos Aires

04.05.25 BR – São Paulo

05.05.25 CL – Santiago de Chile w/ Powerwolf

Lords Of Fyre Co-Headline Tour

Lord Of The Lost & Feuerschwanz

w/ The Dark Side Of The Moon

02.10.25 DE – Berlin / Columbiahalle

03.10.25 DE – Leipzig / Haus Auensee

04.10.25 DE – Offenbach / Stadthalle

10.10.25 DE – Hannover / Swiss Life Hall

11.10.25 DE – Fürth / Stadthalle

17.10.25 DE – München / Zenith

18.10.25 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Halle

UK + Ireland Tour

30.10.25 UK – Wolverhampton

31.10.25 UK – Manchester

02.11.25 UK – Glasgow

04.11.25 UK – Belfast

05.11.25 IE – Dublin

07.11.25 UK – Bristol

08.11.25 UK – London

09.11.25 UK – Southampton

Lordfest

13.12.25 DE – Hamburg / Sporthalle Tickets: tour.lordofthelost.de

Festivals

13.06.25 DE – Gardelegen / Metal Frenzy Festival

14.06.25 CH – Interlaken / Grienfield Festival

20.07.25 DE – Cologne / Amphi Festival

02.08.25 RO – Rasnov Fortress / Rockstadt Extreme Fest

06.08.25 ES – Villena / Leyendas del Rock

10.08.25 UK – Derbyshire / Bloodstock Open Air

19.10.25 NL – Den Bosch / The Rock Circus

01.11.25 UK – Whitby / Tomorrows Ghosts Festival

Lord Of The Lost sind:

Chris Harms – Vocals, Guitar

Pi Stoffers – Guitar

Benjamin “Benji“ Mundigler – Guitar, Synths

Klaas Helmecke – Bass

Gerrit Heinemann – Piano, Synths, Percussion

Niklas Kahl – Drums