Erdling & Hand Of Juno: veröffentlichen gemeinsame Single „Alles Dreht Sich“

Mit ihren brachialen Hymnen irgendwo zwischen Dark Rock, Industrial und Metal haben sich Erdling seit Jahren als fester Bestandteil der deutschsprachigen Metallandschaft etabliert. Ihre neue Single Alles Dreht Sich ist schnell, laut und voller Energie, untersetzt mit englischen Screams und Gesängen von Melissa Bruschi, Frontwoman der Newcomer Industrial Metal Band Hand Of Juno.

Alles Dreht Sich ist ein weiterer Track des kommenden neuen Albums Mana, das am 17.10.2025 überall erscheint und derzeit im Vorverkauf erhältlich ist.

Weitere Infos zu Erdling auf Time For Metal: