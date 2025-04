Erdling: veröffentlichen neue Single + Musikvideo „Los Los Los“

Mit ihrer neuen Single Los Los Los werfen Erdling einen kritischen Blick auf den Zeitgeist und die Dynamik von Hass und Polarisierung. Der Song stellt klar, wie schnell in modernen Medien Vorurteile übernommen und Konflikte mitgetragen werden, ohne Ursachen oder Hintergründe zu betrachten.

Musikalisch überzeugt der Track mit einer aggressiven und zugleich eingängigen Energie, die Erdlings musikalische Stärken und ihre Vielseitigkeit eindrucksvoll unterstreicht. Los Los Los zeigt einmal mehr, wie die Band mit kraftvollen Riffs und packenden Melodien nachhaltig im Ohr bleibt. Ein wichtiges Statement, das nicht besser in die moderne Zeit passen könnte!

Neue Deutsche Härte gepaart mit Dark Rock und Industrial Metal.

Erdling liefern erneut einen mitreißenden Beweis für ihre Fähigkeit, tiefgründige Botschaften und musikalische Intensität auf einzigartige Weise zu verbinden – und mischen damit die deutschsprachige Musik-Szene gehörig auf.

In den letzten 10 Jahren mauserten sich Erdling zu einer der angesagtesten deutschsprachigen Dark-Metal-Bands und legen mit 6 Top-100-Alben eine beachtliche Historie vor, die ihresgleichen sucht. Ganz vorn mit dabei spielt ihr Evergreen-Hit Mein Element, der 2016 erschien und inzwischen über 9 Millionen Streams auf Spotify erreichen konnte. Ende 2014 gegründet, ging das Projekt um Sänger Neill Freiwald kurze Zeit später an die Öffentlichkeit. Binnen kürzester Zeit produzierte die Band unter der Schirmherrschaft von Produzent Chris Harms (Lord Of The Lost) ihr Debütalbum und ergatterten noch vor Veröffentlichung von Material einen Plattenvertrag bei ihrem jetzigen Label Out Of Line Music. Es folgten Support-Tourneen für Größen wie Megaherz, Lord Of The Lost, Unzucht und Hämatom, ehe die Band mit ihrem zweiten Langspieler Supernova den Schritt zum Headliner wagte und erstmals ihre einzigartige Stilmixtur aus Darkrock, Industrial Metal und Neue Deutsche Härte in Stein meißelte.

Erdling live:

20.07 – Amphi Festival, Köln, DE

Die Krupps Special Guest:

31.08. Kulturwerk, Herfurt, DE

23.09. Musikbunker, Aachen, DE

27.09. Im Wizemann, Stuttgart, DE

Mana Tour 2026

+ special guest Averium

January 22, 2026: Backstage Halle, Munich

January 23, 2026: From Hell, Erfurt

January 24, 2026: Hellraiser (Saal), Leipzig

January 25, 2026: Hirsch, Nuremberg

January 29, 2026: Frannz Club, Berlin

January 30, 2026: Rider’s Café, Lübeck

January 31, 2026: Sumpfblume, Hameln

February 5, 2026: Mergener Hof, Trier

February 6, 2026: Kulttempel, Oberhausen

February 7, 2026: Das Bett, Frankfurt