Bury Tomorrow: veröffentlichen neue Single „Forever The Night“

Aktuell touren Bury Tomorrow gemeinsam mit While She Sleeps als Co-Headliner durch Nordamerika. Nun wurde die neue Single Forever The Night als weiterer Vorgeschmack des neuen Albums Will You Haunt Me, With That Same Patience veröffentlicht, das am 16.05.2025 via Music For Nations / Sony Music erscheint. Die Songs Let Go, What If I Burn, Villain Arc und Waiting wurden bereits veröffentlicht.

Der Song erforscht den berauschenden Reiz der Realitätsflucht – wie Euphorie uns blind für die Wahrheit machen kann, selbst wenn sie nicht guttut. Der Track fängt die emotionale Spannung ein die entsteht wenn man der Realität aus dem Weg geht und unterstreicht die Unvermeidlichkeit der Veränderung und Ende aller Dinge.

Bury Tomorrow auf Tour:

25.06.2025: Frankfurt Das Bett – Intimate Record Release Shows

26.06.2025: Köln Gebäude 9 – Intimate Record Release Shows

November (w/ Electric Callboy):

15.11.2025: Leipzig Quarterback Arena

16.11.2025: Dusseldorf Psd Bank Dome

20.11.2025: Stuttgart Schleyer-Halle

26.11.2025: Munich Olympiahalle

27.11.2025: Frankfurt Festhalle

28.11.2025: Berlin Uber Arena

29.11.2025: Hamburg Barclays Arena

