Bury Tomorrow: veröffentlichen neue Single „Let Go“

Aufbauend auf einer riesigen Tournee, die Bury Tomorrow zu ihren bisher größten Auftritten in Großbritannien, Europa, den USA, Australien und Japan führten, freut sich die Band auf ein noch größeres Jahr 2025. Let Go ist der dritte Vorgeschmack des neuen Albums Will You Haunt Me, With That Same Patience, das am 16.05.2025 via Music For Nations / Sony Music erscheint und wird die Vorfreude der Fangemeinde nur noch weiter anheizen. Seht das cineastische Musikvideo hier:

In Let Go präsentiert die Band die vielleicht größte Erweiterung ihres bisherigen Klangbildes, ohne dabei ihre charakteristische Wildheit zu verlieren. Drum-and-Bass-Beats kollidieren mit Breakdowns, während sich aggressiver Gesang mit Spoken-Word-Vorträgen im und um das Tempo herum verwebt, verstärkt durch Refrains in Stadiongröße.

Der Track erforscht Konzepte der Ehrlichkeit, wie Frontmann Dani Winter-Bates ausführt, „sowohl in Bezug auf dich selbst als auch auf die Menschen um dich herum. Wenn man unehrlich zu sich selbst ist, führt das zu Entscheidungen, die auf Angst basieren und die man bereuen kann, während man, wenn man sich selbst treu bleibt, einige der Dinge verlieren kann, die einem am Herzen liegen“. Co-Sänger Tom Prendergast geht noch weiter: „In dem Song geht es darum, dass wir oft unsere ganze Energie in eine giftige Situation stecken und erkennen müssen, wann wir die Verbindung abbrechen müssen, um zu wachsen. In Let Go geht es darum, wie dich das prägen, verändern und deine Entscheidungen und deinen Lebensweg bestimmen kann – jede Entscheidung hat ihren Preis, und manche sind schwerer loszulassen als andere.“

Will You Haunt Me, With That Same Patience erscheint am 16.05.2025 via Music For Nations / Sony Music und kann hier vorbestellt werden.

