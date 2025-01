Eisbrecher: präsentieren neue Single „Kaltfront“ als weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album

Die erfolgreiche Münchner Band Eisbrecher gibt ihren Fans erneut einen kraftvollen Vorgeschmack auf ihr mit Spannung erwartetes neues Album Kaltfront°!, welches am 14. März erscheinen wird. Mit der gleichnamigen neuen Single Kaltfront, die ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar ist, bleibt die Band ihrem markanten, energiegeladenen Sound treu und liefert eine beeindruckende Mischung aus harten Gitarrenriffs, eingängigen Melodien und treibenden Industrial-Klängen.

Die Band knüpft hierbei mit dunkler Energie nahtlos an die vorherige Single Everything Is Wunderbar an.

Das Album Kaltfront°! erscheint in etlichen Sammler-affinen Formaten: als Digipak, Doppel-Vinyl und in einer exklusiven Fanbox mit Beanie, Fanschal und Eiskratzer. Außerdem ist das Album auch in einem Bundle mit T-Shirt oder Hoodie erhältlich und alle Konfigurationen sind ab sofort unter: Eisbrecher.lnk.to/Kaltfront vorbestellbar

Kaltfront°!, das am 14. März erscheint, verspricht ein weiteres Kapitel in der beeindruckenden Karriere von Eisbrecher zu werden. Die Texte, die sich mit Themen wie Isolation, gesellschaftlichem Wandel und innerer Stärke auseinandersetzen, werden von einem wuchtigen Soundtrack untermalt.

Die Band geht mit ihrem neuen Album auf große Kaltfront°!-Tour 2025. Fans dürfen sich auf eine unvergessliche Konzertreihe freuen, die sie durch zahlreiche europäische Städte führt.

Die genauen Termine findet ihr hier