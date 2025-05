Eisbrecher am 30.04.2025 in der Posthalle Würzburg

Event: Kaltfront Tour 2025

Künstler: Heldmaschine, Eisbrecher

Ort: Würzburg, Posthalle

Datum: 30.04.2025

Kosten: ca. 52,oo €

Genre: Neue Deutsche Härte

Besucher: ca. 1.500

Setliste Eisbrecher:

Everything Is Wunderbar Himmel Arsch Und Zwirn So Oder So Antikörper Dein Herz Waffen Waffen Waffen Augen Unter Null Kaltfront Im Guten Im Bösen Das Neue Normal Einzelgänger Eiszeit Färberspiel 1000 Narben Miststück (Akustik) Sturmfahrt Auf Die Zunge This Is Deutsch Fakk Zwischen Uns Was Ist Hier Los Verrückt Out Of The Dark

Ihre Musik ist die Neue Deutsche Härte, umrahmt von melodischen Einschlägen und ihr Frontman kein Geringerer als Alex Wesselsky, der „Checker“, der auch nach gefühlten Jahren auf der Bühne die Fans wie kein anderer abholen und begeistern kann.

So wie in der Würzburger Posthalle beim Tourauftakt für die Kaltfront Tour 2025. Nach einigen Monaten im Ausland ist es mal wieder Zeit, die deutschen Hallen unsicher zu machen. Und dabei wird es bestimmt keinem kalt – im Gegenteil. Denn rund 1500 Eisbrecher-Fans haben sich auf den Weg gemacht, um Alex und seine Mannen auf der Bühne zu feiern. Der Abend verspricht, ein voller Erfolg zu werden.

Vorher gibt es noch was auf den Ohren von Heldmaschine. Auch die Koblenzer haben sich auf NDH spezialisiert, wobei bei ihnen mehr die Industrial-Schiene durchklingt und ein bisschen an Rammstein erinnert. Sie eröffnen den Abend pünktlich um 20 Uhr. Die Tour nutzen sie natürlich auch, um ihre aktuelle Scheibe Eiszeit zu supporten und Songs von ihrem Werk zu präsentieren, darunter Eiszeit, Schlag Mich, Meine Welt, Bestie oder Springt. Mit ihrer lockeren Art und den witzigen Sprüchen von Sänger René haben sie die Besucher gleich auf ihrer Seite und heizen sie 30 Minuten für Eisbrecher an. Ich finde die Band ganz witzig auf der Bühne, aber mir fallen zig andere NDH- Bands ein, die persönlich mehr mein Fall sind.

Wie der Rest des Publikums warte ich jetzt gespannt auf Eisbrecher, die ich, wie mir auffiel, schon lange nicht mehr live gehört habe.

Pünktlich um 21 Uhr sind Alex und Co. dann auf der Bühne und eröffnen gutgelaunt den bunten Mix aus alten und neuen Eisbrecher-Songs, gewohnt in Uniform-Style und passendem Käppi. Der Look passt sich dann immer den jeweiligen Songs an: Bei Waffen Waffen Waffen ist es der Military-Look mit übersprühten Waffen Waffen Waffen Zeichen, This Is Deutsch zeigt den typischen Deutschen mit Lodenhut und bei Eiszeit verwandelt sich die Band gleich ganz als Eisbären – den dazugehörigen Schnee gibt es aus der Schneekanone.

Das Publikum ist sangessicher dabei und feiert die Band bei jedem Song. Und das sind eine ganze Menge: Everything Is Wunderbar, Himmel, Arsch Und Zwirn, So Oder So, Antikörper, Kaltfront, Im Guten Und Bösen, Einzelgänger oder 1000 Narben. Bei diesem Song schießt Alex gleich mal ein Beweisbild mit der Polaroid-Sofortbildkamera. Er ist sichtlich angetan von der Begeisterung der Menge und „hätte sich keinen besseren Tourstart als in Würzburg“ wünschen können. Bei Auf Die Zunge holt er sich musikalische Beihilfe von Frank Herzig und bei der Akustikversion von Miststück werden gleich mal Rosen verteilt – bitte nächstes Mal auch für mich, liebster Alex!

Die Band rockt, die Menge tanzt, singt und feiert. Satte eineinhalb Stunden gibt es auf die Ohren. Die letzten Songs sind Fakk, Zwischen Uns, Was Ist Hier Los, Verrückt und ein Out Of The Dark-Cover.

Sozialkritische Texte wechseln sich mit teils ironisch, teils frivolen Liedern ab. Eisbrecher nehmen sich selbst und auch andere gern mal auf die Schippe, aber der Fokus bleibt auf: Everything Is Wunderbar.

So auch wie an diesem Abend, bei dem zum Schluss auch noch Eisbrecher-Eisbären in die Menge fliegen. Bravo Eisbrecher, genauso lieben wir euch – so kann die Tour weitergehen!