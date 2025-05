Nailed To Obscurity: kündigen neues Album „Generation Of The Void“ an und veröffentlichen Video zur neuen Single „Overcast“

Nailed To Obscurity freuen sich, den Titel und das Veröffentlichungsdatum ihres fünften Studioalbums Generation Of The Void bekannt zu geben, das am 5. September 2025 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Mit der Ankündigung der Vorbestellung wurde auch ein Musikvideo zur neuen Single Overcast veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Overcast hier an:

Single-Stream Overcast: https://nto.bfan.link/overcast

Nailed To Obscurity äußerten sich dazu: „We are beyond excited to finally share this with all of you. Generation Of The Void marks a new era for Nailed To Obscurity — heavier, darker, more dynamic than anything we’ve ever done before. This album is the result of years of evolution, and it’s our most atmospheric and intense journey yet, pushing every boundary we’ve ever set for ourselves.“

„Overcast captures the bleakness of a world in ruins — a driving, post-apocalyptic anthem with a haunting melody and an eruption of raw, relentless energy. It’s a song about finding the strength to move on when everything familiar has turned to dust. We can’t wait to play this one live on our upcoming headline tour this fall!”

Mit Generation Of The Void haben Nailed To Obscurity ihr bisher reifstes und umfangreichstes Album geschaffen. Das Album spiegelt die Turbulenzen der post-pandemischen Ära wider, die Schatten des Krieges in Europa und die unaufhörlichen Veränderungen, die die gesamte Menschheit betreffen. Neben politischen und sozialen Kommentaren geht das Album auch tief in persönliche Kämpfe und thematisiert dunkle Emotionen, Depression und Angst. Jede Note, jeder Text trägt das Gewicht von Unsicherheit und Desillusionierung, während niemand weiß, was man im Nichts oder darüber hinaus finden wird.

Die Produktionsqualität von Generation Of The Void stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und hebt den Sound von Nailed To Obscurity auf ein völlig neues Niveau. Dieses Album bringt auch eine neue Dimension in die klangliche Identität der Band, indem es ein beispielloses Gleichgewicht zwischen ihren charakteristischen, drückenden Growls und einem größeren Fokus auf klare Vocals schafft. Während das klare Singen schon immer Teil ihres Sounds war, geht Generation Of The Void noch weiter – einige Songs bestehen nur aus klaren Vocals, andere sind von Growls dominiert, und die meisten finden ein dynamisches Gleichgewicht zwischen beiden.

Aufgenommen zwischen 2021 und 2024 erreicht die Band mit diesem Album neue kreative Tiefen. Gitarren, Bass und Schlagzeug wurden in den Woodshed Studios in Landshut, Deutschland, aufgenommen, während die Vocals von Jacob Hansen in den Hansen Studios in Ribe, Dänemark, aufgenommen wurden. Zusätzliche Elemente wie Synthesizer und zusätzliche Gitarrenschichten wurden von Lamberti selbst im Hauptquartier der Band in Ostfriesland produziert. Die Produktionsverantwortung wurde zwischen V. Santura, Jacob Hansen und Lamberti aufgeteilt, wobei Hansen den finalen Mix und das Mastering übernahm, um einen Sound zu gewährleisten, der sowohl expansiv als auch intim ist.

Das Artwork und das Layout des Albums wurden von dem renommierten Künstler Giannis Nakos gestaltet, der die dunklen und introspektiven Themen des Albums visuell verkörpert.

Generation Of The Void – Trackliste:

1. Glass Bleeding

2. Liquid Mourning

3. Overcast

4. Spirit Corrosion

5. Generation Of The Void

6. Echo Attempt

7. Allure

8. Clouded Frame

9. Misery’s Messenger

10. The Ides Of Life

Nailed To Obscurity werden im Herbst 2025 ihre erste umfangreiche Europatour als Headliner antreten. Unterstützt werden sie dabei von Yoth Iria aus Griechenland und Oak, Ash & Thorn aus den USA. Diese Tour wird ein Fest anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Band, das in diesem Jahr gefeiert wird.

Mehr Infos zur bevorstehenden Europatour findet ihr hier:

