Heavy Is The Crown Vol 1: am 10.05.2025 in der Hachenburger Brauerei-Ausschank „Zur Krone“ in Hachenburg

Heavy Is The Crown Vol 1 heißt es am 10.05.2025 in der Hachenburger Brauerei-Ausschank „Zur Krone“ in Hachenburg. Der Hachenburger Brauerei-Ausschank „Zur Krone“ in Hachenburg wird an diesem Abend die Heavy Metal Krone aufgesetzt und wird so Schauplatz eines fetten Spektakels.

Gleich drei Bands werden die Zacken in der Krone zum Wackeln bringen:

Whiskey n‘ Pils ist eine Rock und Metal Coverband, die nicht einfach den Kram spielt, den jeder erwarten würde, sondern das, was feinste Sahne im Rock und Metal bedeutet und obendrein einfach Spaß macht! Die vier Musiker präsentieren auf höchstem Niveau Songs von Bands wie Judas Priest, Guns n’ Roses oder auch mal was Punkiges … Im vergangenen Jahr erst gestartet, weisen Whiskey n‘ Pils eine schnell wachsende Fangemeinde vor.

Harvey X ist grundehrlicher Heavy Rock/Metal aus dem beschaulichen Windeck … win …was? Egal. Die vier Musiker blasen einen kompromisslosen, druckvollen Sound mit eingängigen Hooklines und brutalen Riffs aus den Lautsprechern. Die Band feiert ihre Live-Premiere und ist zudem Veranstalter des Events.

Deathterror sind seit 25 Jahren eine Institution im und um den Westerwald! Mit mehreren Alben und tonnenweise fetten Songs im Gepäck knallt diese Band mehr denn je und spielt mit ihrem Heavy Metal auch bestimmt die Krone in Grund und Boden!

Hier findet die Veranstaltung am Samstag, dem 10.05.2025, statt:

Hachenburger Brauerei-Gasthaus „Zur Krone“

Alter Markt 3

57627 Hachenburg

Einlass: 18:30 Uhr, Beginn 20:30 Uhr

VVK 8 € / Ak: 10 €

