Pungent Stench: veröffentlichen Demo-Album „Mucous Secretion“ am 20.06. neu über Hammerheart Records

Pungent Stenchs legendäres Demo von 1988, Mucous Secretion, wird am 20. Juni erneut über Hammerheart Records veröffentlicht. Dieses rohe Zeitdokument der extremen Metalszene in Wien zeigt Pungent Stench in ihrer frühesten und ursprünglichsten Form und enthält einen bisher unveröffentlichten Track mit dem Titel Melted Corpse.

Das Demo-Album wurde in einer einzigen Sitzung mit nichts als einem Ghettoblaster aufgenommen und repräsentiert die reinste Form des Old-School Death Metal. Die Aufnahme bewahrt die Performance der Band im ursprünglichen Proberaum ohne Overdubs oder Studioverbesserungen und bietet den Zuhörern eine authentische Zeitkapsel der prägenden Jahre des extremen Metals.

Mucous Secretion (Re-Release) – Trackliste:

Rehearsal Demo Mucous Secretion

1. Intro – Extreme Deformity

2. Festered Offals

3. Pulsating Protoplasma

4. Pungent Stench

5. Embalmed in Sulphuric Acid

Rehearsal April 10th ’88

6. In the Vault

7. Mucous Secretion

8. Hypnos

9. Strappado/Incinerator

10. Melted Corpse

11. Rip You Without Care

Die 2025er-Ausgabe von Mucous Secretion enthält den noch nie zuvor gehörten Proberaum-Track Melted Corpse, was diese Veröffentlichung sowohl für Sammler als auch für Historiker des Death Metal unverzichtbar macht.