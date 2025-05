Die Symphonic-Power-Metal-Band Hartlight, ein französisch-schweizerisches Projekt rund um Sängerin und Bassistin Noémie Marie Allet sowie Bandgründer Adrien Djouadou Hatcherian, steht mit ihrem zweiten Album The Triumph Of Metal im Fokus. Der Nachfolger des erfolgreichen Debüts As Above, So Below erschien bereits am 28.02.2025 über Kvlt Und Kaos Productions und liefert in knapp 55 Minuten acht epische, progressiv angehauchte Songs auf beachtlichem Symphonic-Power-Metal-Niveau.

Gegründet wurden Hartlight 2019 aus den Bands Phoebus The Knight und Knights Of Heliopolis und haben seither einen modernen, spannenden Sound entwickelt, der klassische Symphonic-Metal-Elemente mit frischen, eigenen Akzenten verbindet. Besonders hervorzuheben ist die gesangliche Weiterentwicklung von Frontfrau Noémie, deren Stimme dem Album zusätzlich Tiefe und Ausdruck verleiht. Mit einem kreativen Multiinstrumentalisten im Rücken und einem spürbaren Maß an musikalischer Raffinesse bringt The Triumph Of Metal alles mit, was ein starkes zweites Album braucht. Dabei agieren sie wie bei As My Will To Power Is Seen eher bedacht als bombastisch. Klassische Elemente dominieren, ohne ein modernes Klangbild zu verwässern. Oft stehen die Vocals im Vordergrund, aber auch die instrumentalen Parts können überzeugen und für kleine Höhepunkte sorgen. A Song Of Blood And Steel wird zum Beispiel mit asiatischen Klängen angereichert und bekommt damit einen besonders epischen Touch. Doch nicht nur die letzten beiden Nummern haben Charakter. Der Opener und Titeltrack The Triumph Of Metal stürmt energisch aus den Boxen. Mit noch mehr Eigenständigkeit kann es für die noch junge Formation noch weiter nach oben gehen. Das Fundament ist gegossen und blickt auf zwei lohnenswerte Alben zurück, die Genrefans sofort ansprechen können.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Hartlight – The Triumph Of Metal in unserem Time For Metal Release-Kalender.