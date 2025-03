Bury Tomorrow: veröffentlichen neue Single „Waiting“

Aufbauend auf einer riesigen Tournee, die Bury Tomorrow zu ihren bisher größten Auftritten in Großbritannien, Europa, den USA, Australien und Japan führte, freut sich die Band auf ein noch größeres Jahr 2025. Die neue Single Waiting ist der vierte Vorgeschmack des neuen Albums Will You Haunt Me, With That Same Patience, das am 16.05.2025 via Music For Nations / Sony Music veröffentlicht wird.

Nach der Veröffentlichung der ersten Singles (Let Go, What If I Burn & Villain Arc) kehrt die Band zurück, um selbst die ergebensten Metal-Fans mit ihrem vielleicht härtesten Song aller Zeiten zu besänftigen. Frontmann Dani Winter-Bates erklärt die Stimmung hinter dem Track: “Waiting is about rebirth, the sense of going through the fire to emerge from the other side. Lyrically speaking, it delves into the lowest points of our lives where everything feels weirdly centered around yourself and in some way your misery, whether that’s loss, self-loathing, or poor experiences.”E r fährt fort, das Gefühl zu teilen, das hinter der Veröffentlichung des vielleicht härtesten Tracks der Platte steckt, indem er sagt: “Musically waiting is an opportunity to speed things up, make them more visceral more violent. Whilst there have been heavy singles released so far like Villain Arc, this one will feel heavier to many. There’s something slightly more modern about its sound and it’s routed around rhythm and cadence, with a clear aim to hopefully move people as the song progresses.”

Nach der Veröffentlichung bereitet sich die Band darauf vor, einen Monat lang als Co-Headliner gemeinsam mit While She Sleeps in Nordamerika zu touren.

Für Bury Tomorrow ging es in den letzten zwei Jahren darum, die Lücke zu füllen, in der sie wussten, dass etwas fehlte. Aus den Tiefen der Ungewissheit, durch Besetzungswechsel und COVID-inspirierte Hindernisse, hat ihnen die Ankunft des Gitarristen Ed Hartwell und des Keyboarders/Sängers Tom Prendergast und die Entstehung von The Seventh Sun im Jahr 2023 ermöglicht, einen völlig neuen Weg der Möglichkeiten zu beschreiten, der sich vorher vorhanden war. Jetzt, mit einem gestärkten Glauben und einer frischen Sichtweise auf das, was die Band erreichen kann, präsentieren sie Will You Haunt Me, With That Same Patience, ihre bisher aufregendeste und emotionalste Veröffentlichung.

Das Ergebnis wurde intimer und komplexer gestaltet als je zuvor, indem jeder Aspekt des Schreibprozesses verinnerlicht wurde, wobei Carl Brown (Sleep Token, Bullet For My Valentine, While She Sleeps) zum ersten Mal die Produktionsaufgaben übernahm. Es ist eine zutiefst persönliche, außerordentlich weitreichende und großartige Darbietung kathartischer Handwerkskunst.

Entstanden aus einem gemeinsamen Gefühl der Frustration, das sich aus der ständigen Trennung vom Zustand der modernen Gesellschaft ergibt, hat die Band einen ernsthaften, herzzerreißenden und kritischen Blick auf die sich überschneidenden Auswirkungen brutaler Selbstsabotage, lähmender Angst, heftiger Verzweiflung und der nie endenden Suche nach Frieden und Klarheit in einer Welt voller Lärm geworfen. Es ist eine Platte über Trennung ebenso wie über Zusammengehörigkeit, ein Ausdruck persönlicher Verwüstung, aber auch eine hoffnungsvolle Erinnerung daran, dass wir alle gemeinsam damit zurechtkommen.

“To haunt is to revisit or recur persistently to the consciousness of someone or something,” erklärt Gitarrist, Kristan Dawson. ‘There’s beauty in that commitment somewhat. In a world full of distraction, discourse, instancy and demand, patience seems hard to attain. In patience there is peace, one thing society is short of. The title serves as a call of reflection, relying on the present moment, remembering what truly matters. I think the notion of patience being haunting is quite a contrast and that’s certainly reflective of the album musically.”

Bury Tomorrow sind:

Kristan Dawson (Lead Guitar)

Daniel Winter-Bates (Vocals)

Davyd Winter-Bates (Bass Guitar)

Ed Hartwell (Rhythm Guitar)

Adam Jackson (Drums)

Tom Prendergast (Keyboards, Vocals)

Mehr über Bury Tomorrow:

Website

Instagram

Facebook