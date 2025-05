Bury Tomorrow haben ihr neues Album Will You Haunt Me, With That Same Patience vergangenen Freitag veröffentlicht! Nach ihrer Co-Headliner Tour durch Nordamerika gemeinsam mit While She Sleeps und ihren bisher größten Auftritten in Großbritannien, Europa, den USA, Australien und Japan, hat die Band ein noch größeres Jahr 2025 eingeläutet.

Passend dazu wurde die neue Single Silence Isn’t Helping Us samt Visualiser veröffentlicht.

Weitere Infos zu Bury Tomorrow auf Time For Metal: