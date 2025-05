Chris Caffery: präsentiert Video zu „Then She’s Gone“

Chris Caffery präsentiert uns das offizielle Video zu seiner neuen Single Then She’s Gone. Der Song stammt vom kommenden Album 20 Years Of The Music Man welches am 13. Juni bei Metalville (EDEL) veröffentlicht wird.

Then She’s Gone ist ein weiteres bisher unveröffentlichtes Stück. Ein sehr persönlicher Song, in dem Chris Caffery eigene Fehler und Entscheidungen beschreibt, die in seinem Leben vielleicht dazu führten, jemanden ausgeschlossen zu haben. Als Menschen machen wir Fehler und wie der Song sagt „Ich hätte zuhören und lernen sollen“ denn einige Fehler könnten sich wiederholen… Then she’s gone….

Weitere Infos zu Chris Caffery und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: