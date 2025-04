Chris Caffery: veröffentlicht neue Single und Video „Last Time“

Chris Caffery hat die neue Single Last Time veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Album 20 Years Of The Music Man, welches am 13. Juni auf Metalville Records (EDEL) veröffentlicht wird.

Last Time einer der letzten unveröffentlichten Tracks aus der riesigen Menge von Songs, die Chris Caffery während der Faces-Sessions aufgenommen hatte. Das Stück handelt davon, sich nicht von anderen ausnutzen zu lassen und sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Es kommt eine Zeit im Leben, in der man entweder die Dinge selbst bei den Hörnern packt und in den Ring steigt oder man bleibt nur der Clown.

Das offizielle Lyric-Video kann hier angeschaut werden:

Der Savatage– und TSO-Gitarrist präsentiert eine sehr persönliche Auswahl von 21 Songs aus seiner erfolgreichen Karriere, die sich mittlerweile über zwei Jahrzehnte erstreckt.

Die Zusammenstellung enthält Songs aus seinen früheren Soloalben sowie seltene und unveröffentlichte Tracks, die Chris für zu wichtig hält, um sie den Fans nicht zugänglich zu machen.

Chris sagt über seine Auswahl: „2004 habe ich mein erstes Soloalbum veröffentlicht. Ich war mir nicht sicher, was ich erwarten sollte, ich wusste nur, dass ich selbst Musik machen wollte. Es war eine Zeit, in der ich viele Fragen hatte, nicht nur über mich selbst, sondern auch darüber, wohin bestimmte Teile meines Lebens führen würden. Der „Music Man“ in mir beschloss, meine Energie positiv zu nutzen. Ich habe 20 Jahre damit verbracht, zu schreiben und aufzunehmen und mich euch gegenüber auszudrücken. Diese neue Veröffentlichung enthält einige eurer Lieblingssongs und auch meine. Es gibt auch einige unveröffentlichte Songs und einen brandneuen Song.

Ich möchte mich bei all den fantastischen Musikern, Tontechnikern und Produzenten bedanken, die mit mir an diesen Aufnahmen beteiligt waren.

Ich widme dieses Album euch allen, meinen Freunden, meinem Mentor im Himmel, der von den ersten Tagen meiner Karriere an an mich geglaubt hat, Mr. Paul O’Neill, und ganz besonders meiner Mutter, die während all meiner Achterbahnfahrten in den letzten Jahrzehnten meine beste Freundin und Unterstützerin war.

Ich danke euch allen, dass ihr Teil meiner Reise waren, und ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre und darüber hinaus!“

Im Juni kehrt Chris Caffery mit Savatage nach Europa zurück:

13.06.2025 NL-Leeuwarden – Into The Grave Festival

14.06.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

16.06.2025 UK-London – Shepherds Bush Empire

18.06.2025 CH-Zürich, Schweiz – Komplex 457

19.06.2025 München – Tonhalle

21.06.2025 FR-Clisson – Hellfest

22.06.2025 BE-Dessel – Graspop Metal Meeting

24.06.2025 IT-Mailand – Alcatraz

26.06.2025 ES-Barcelona – Barcelona Rock Fest

28.06.2025 GR-Thessaloniki – Rockwave Festtival

20 Years Of Music Man Tracklist (CD Version):

CD 1

1. The Jester’s Court

2. May Day

3. Music Man

4. Pisses Me Off (radio edit)

5. Do You See What I See Now – new song unreleased

6. Edge Of Darkness

7. Fright Knights

8. S.O.T.S. (Sick Of This Shit) – only released as a single

9. Forever We’ll Be

10. What Child Is This

11. Glitter – only released as a single

CD 2

12. Seasons Change

13. My Light – only released as a single

14. I Miss YouSometimes – prev. unreleased

15. Last Time – prev. unreleased

16. Your Heaven Is Real

17. Why

18. Y.G.B.F.K.M.

19. Preludio

20. Abandoned

21. Then Shes Gone – prev. unreleased