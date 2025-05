Warmen: kündigen neues Album „Band Of Brothers“ für den 15.08.2025 an

Nach dem gefeierten Comeback mit Here For None (2023) schlagen Warmen ein neues Kapitel auf: Am 15. August 2025 erscheint mit Band Of Brothers das bislang kraftvollste und geschlossenste Album der Bandgeschichte über Reaper Entertainment.

Warmen präsentieren sich 2025 härter, eingespielter und entschlossener denn je. Das neue Album vereint brutale Härte, hymnische Melodien und cineastische Atmosphäre – und festigt damit endgültig den Wandel vom Nebenprojekt zum eigenständigen Melodic-Death-Metal-Schwergewicht. „Wir haben dieses Album wirklich gemeinsam geschrieben“, sagt Bandgründer Janne “Warman” Wirman. „Es fühlt sich an wie eine echte Band – ein echtes Band Of Brothers.“

Band Of Brothers wurde an verschiedenen Orten in Finnland aufgenommen und von Mikko Karmila (Mix) sowie Mika Jussila (Mastering) in den legendären Finnvox Studios veredelt. Besonders Frontmann Petri Lindroos (Ensiferum) setzt mit aggressiven Vocals und markanten Gitarrensoli neue Akzente und prägt den modernen Sound der Band entscheidend mit.

Die erste Single, der Titeltrack Band Of Brothers, wird 2025 eine zentrale Rolle im neuen Set der Band spielen. Im Anschluss an die Veröffentlichung sind zahlreiche Shows in Europa geplant – unter anderem Premierenauftritte in Ungarn und der Schweiz sowie eine Headliner-Tour in Finnland.

Den Startschuss gibt eine exklusive Releaseshow am 15. August beim Summer Breeze Open Air.

Band Of Brothers Tracklist:

1. Band Of Brothers

2. One More Year

3. Nine Lives

4. When Doves Cry Blood

5. Out For Blood

6. Kingdom Of Rust

7. March Or Die

8. Untouched

9. Coup De Grâce

10. Dethroned

11. The Kiss Of Judas (Stratovarius Cover)

Das Cover-Artwork wurde, wie bereits bei Here For None, von Aleh Zieliankievic erstellt.

Warmen sind:

Janne „Warman“ Wirman – Keyboards

Petri Lindroos – Vocals

Antti „Warman“ Wirman – Guitar

Jyri Helko – Bass

Seppo Tarvainen – Drums