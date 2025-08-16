Warmen: veröffentlichen neues Album „Band Of Brothers“ und Musikvideo zu „Untouched“

Die finnische Melodic-Death-Metal-Macht Warmen hat ihr brandneues Album Band Of Brothers veröffentlicht – ab sofort erhältlich via Reaper Entertainment!

Das heiß erwartete Werk markiert einen neuen Höhepunkt in der Entwicklung der Band – mit einer einzigartigen Mischung aus cineastischer Atmosphäre, messerscharfen Riffs und unbändiger Aggression. Noch nie klangen Warmen so intensiv und zugleich so geschlossen wie auf diesem Album.

Zur Feier der Veröffentlichung haben Warmen außerdem ein brandneues Musikvideo zum Song Untouched veröffentlicht – ein kraftvolles Statement ihrer unverkennbaren Verbindung von Melodie und Härte.

Die Band zur Album Veröffentlichung:

„Mit Band Of Brothers schlagen wir ein neues Kapitel auf – heavier, fokussierter und geschlossener als je zuvor.

Das Album spiegelt genau wider, wofür Warmen heute stehen: eine eingeschworene Einheit, eine echte Bruderschaft.

Wir haben all unsere Energie, unsere Leidenschaft und unsere Erfahrung in diese Songs gesteckt – und sind stolz, Band Of Brothers jetzt mit der Welt zu teilen.“

Band Of Brothers ist jetzt erhältlich auf CD, farbigem Vinyl, in limitierten Editionen und auf allen digitalen Plattformen.