Warmen: veröffentlichen zweite Single und Musikvideo „Nine Lives“ vom kommenden Album

Die finnische Melodic-Death-Metal-Macht Warmen setzt ihren Siegeszug fort: Nur einen Tag nach der Premiere ihres brachialen neuen Musikvideos veröffentlichte die Band vergangenen Freitag Nine Lives – die zweite Single aus dem kommenden Album Band Of Brothers, das am 15. August 2025 über Reaper Entertainment erscheint.

Nach dem melodischen und hymnischen Titeltrack geht Nine Lives einen deutlich härteren Weg – messerscharfe Riffs, rasende Drums und Petri Lindroos’ unverkennbare Growls verschmelzen zu einem unerbittlichen Soundgewitter. Der Song zeigt eindrucksvoll, wie Warmen ihren Sound in düstere und extremere Gefilde ausweiten, ohne dabei ihre charakteristischen Melodien zu verlieren.

Einmal mehr beweist die neue Single, dass Band Of Brothers das intensivste und zugleich geschlossenste Album in Warmens Karriere zu werden verspricht – ein Werk, das cineastische Atmosphäre mit roher Härte und technischer Präzision vereint. Bereits Anfang des Monats erschien das offizielle Musikvideo zur ersten Single und Titeltrack Band Of Brothers (hier).

Egal ob langjähriger Warmen-Anhänger oder neu dabei – jetzt ist die perfekte Gelegenheit, sich auf meist erwartete Metal-Alben 2025 zu freuen!

