Warmen: kündigen „Band Of Brothers Finnish Tour 2025/2026“ an

Nach dem Release ihres gefeierten Albums Band Of Brothers zieht es die finnischen Melodic-Death-Metal-Veteranen Warmen wieder auf die Bühne. Die Band Of Brothers Finnish Tour startet Ende 2025 und führt bis ins Frühjahr 2026 –ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Warmen.
Fans können sich auf eine intensive Live-Show freuen – voller Präzision, Gefühl und purer nordischer Energie. Jede Show lässt den Spirit von Band Of Brothers lebendig werden und feiert Zusammenhalt, Kraft und den unverwechselbaren Sound von Warmen.
Die Band kommentiert: „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder in unserer Heimat auf Tour zu gehen und Band Of Brothers mit den Fans hautnah zu teilen. Diese Shows werden etwas Besonderes – intensiv, emotional und verdammt laut. See you on the road!“
Weitere Infos folgen bald: warmen-band.com
Band Of Brothers Finnish Tour
01.11.2025 Radio Rock Cruise
19.12.2025 Kantakrouvi, Oulu
20.12.2025 Sawohouse Underground, Kuopio
02.01.2026 Tavastia, Helsinki
03.01.2026 Kerubi, Joensuu
06.02.2026 Logomo Teatro, Turku
07.02.2026 House of Rock, Kouvola
13.02.2026 Rytmikorjaamo, Seinäjoki
14.02.2026 Olympia, Tampere
20.02.2026 Louhisali, Espoo
20.03.2026 House of Olaf, Savonlinna
21.03.2026 Musta Messu, Lahti
Warmen sind:
Janne „Warman“ Wirman – Keyboards
Petri Lindroos – Gesang
Antti „Warman“ Wirman – Gitarre
Jyri Helko – Bass
Seppo Tarvainen – Schlagzeug
Warmen online:
facebook.com/warmen
instagram.com/warmen_band