Warmen: kündigen „Band Of Brothers Finnish Tour 2025/2026“ an

Nach dem Release ihres gefeierten Albums Band Of Brothers zieht es die finnischen Melodic-Death-Metal-Veteranen Warmen wieder auf die Bühne. Die Band Of Brothers Finnish Tour startet Ende 2025 und führt bis ins Frühjahr 2026 –ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Warmen.

Fans können sich auf eine intensive Live-Show freuen – voller Präzision, Gefühl und purer nordischer Energie. Jede Show lässt den Spirit von Band Of Brothers lebendig werden und feiert Zusammenhalt, Kraft und den unverwechselbaren Sound von Warmen.

Die Band kommentiert: „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder in unserer Heimat auf Tour zu gehen und Band Of Brothers mit den Fans hautnah zu teilen. Diese Shows werden etwas Besonderes – intensiv, emotional und verdammt laut. See you on the road!“

Weitere Infos folgen bald: warmen-band.com

Band Of Brothers Finnish Tour

01.11.2025 Radio Rock Cruise

19.12.2025 Kantakrouvi, Oulu

20.12.2025 Sawohouse Underground, Kuopio

02.01.2026 Tavastia, Helsinki

03.01.2026 Kerubi, Joensuu

06.02.2026 Logomo Teatro, Turku

07.02.2026 House of Rock, Kouvola

13.02.2026 Rytmikorjaamo, Seinäjoki

14.02.2026 Olympia, Tampere

20.02.2026 Louhisali, Espoo

20.03.2026 House of Olaf, Savonlinna

21.03.2026 Musta Messu, Lahti

Warmen sind:

Janne „Warman“ Wirman – Keyboards

Petri Lindroos – Gesang

Antti „Warman“ Wirman – Gitarre

Jyri Helko – Bass

Seppo Tarvainen – Schlagzeug

Warmen online:

facebook.com/warmen

instagram.com/warmen_band