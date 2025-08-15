Scott Wino: neues Soloalbum „Create Or Die“ erscheint am 24.10.2025

Scott Wino Weinrich, die Ikone des Doom und Heavy Metal sowie die Stimme von The Obsessed, Saint Vitus und Spirit Caravan, kehrt mit seinem mit Spannung erwarteten vierten Soloalbum Create Or Die am 24.10.2025 über Ripple Music zurück. Heute veröffentlicht er die erste Single New Terms.

Wino erklärt: „Als ein Freund einen Brief mit der Phrase Create Or Die beendete, wurde mir klar, dass dieses einfache Motto meine Philosophie vollkommen zusammenfasst. Egal, ob es um Musik oder Kunst geht, das ist es, was ich tue. Dafür lebe ich.“

Die neue Single New Terms umarmt den eindringlichen keltischen Klang und zeigt, wie Wino die rohe Essenz seines Schaffens auf seinem neuen Soloalbum entfaltet. Was als intime, akustische Reise begann, verlangte bald nach dem kraftvollen Puls von Schlagzeug und E-Gitarren, was zu einer kraftvollen Mischung aus eindringlicher Introspektion und unerschütterlicher Überzeugung führte.

Diese Songs sind persönliche, leidenschaftliche Kommentare zum Leben, die mit Winos charakteristischem Grunge und Seele präsentiert werden. Mit Beiträgen von engen Freunden und der unerschütterlichen Unterstützung von Ripple Music ist dieses Album ein Zeugnis des Credos, nach dem er lebt: Create Or Die. Er sagt: „Es gibt Songs auf diesem Album, die alt und neu sind, da ich manchmal Songideen jahrelang mit mir herumtrage, bevor ich sie als fertig bezeichnen kann. Bei anderen, wenn Konzept, Musik und Texte genau im richtigen Moment zusammenkommen, nenne ich das göttliche Inspiration.“

Zur ersten Single New Terms kommentiert Wino: „In meinem Kopf hatte ich immer die irische Bodhrán-Trommel – ein traditionelles Instrument, das ich liebe – in diesem Stück gehört. Ich erwähnte dies meinem Ingenieur und Freund Frank Marchand. Es stellte sich heraus, dass Frank jahrelang der Toningenieur der enorm erfolgreichen traditionellen und modernen irischen Folkband We Banjo Three war. Er schlug vor, den Track an sie zu senden und die Brüder die Trommel und eine traditionelle irische Banjo einspielen zu lassen. Sie waren froh, es zu tun, mochten den Song, und hier ist er. Ich möchte Frank Marchand, Fergal Scahill und Enda Scahill danken, dass sie diesen Song zum Strahlen gebracht haben!“

Create Or Die wurde von Franck Marchand und Wino produziert und gemischt. Mastered wurde es von Alan Douches. Das Album wird am 24.10.2025 auf Vinyl, CD und in digitalen Formaten veröffentlicht, Vorbestellungen sind bereits jetzt über Ripple Music möglich.