Hammer King: veröffentlichen neues Album „Make Metal Royal Again“ und neues Musikvideo

Der Thron ist besetzt: Die unangefochtenen Könige des deutschen Heavy/Power Metal, Hammer King, haben offiziell ihr royales neues Album Make Metal Royal Again veröffentlicht – ab sofort erhältlich via Reaper Entertainment! Zur Feier dieses glorreichen Augenblickes präsentiert die Band ihre neueste Hymne mit dem majestätischen Musikvideo zu Schlaf Kaiser Schlaf!

Der Song gilt als berührender Höhepunkt des Albums und vertont eine der ältesten Legenden im Hammer-Kosmos. Unterstützt wird die Band dabei von Steffi Stuber (Voodoo Kiss, Mission In Black), die mit ihren eindrucksvollen Guest Vocals dem Stück eine besondere Tiefe verleiht.

Mit orchestraler Wucht, epischem Pathos und einem Video voller Symbolik zeigen sich Hammer King von ihrer nachdenklichsten Seite – ohne auf königliche Inszenierung zu verzichten.

Die Band kommentiert:

„Wir glauben, dass Schlaf Kaiser Schlaf unser bisher radikalster Song ist. Zwei alte deutsche Wiegenlieder in die Welt von Hammer King zu übertragen, war eine äußerst freudige Erfahrung. Uns war nicht bewusst, wie düster Wiegenlieder tatsächlich sind – nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern.

Die Geschichte eines Hammer-Kriegers, der heranwächst, in die Schlacht zieht, beinahe mit dem Leben bezahlt und als König zurückkehrt, ist nicht düsterer als das Original.

Unserer Meinung nach ist das das stärkste Video, das Christian Palm bisher für uns gemacht hat. Die vier Tage Drehzeit, das Starren in grelle Lichter und das In-Flammen-Setzen der Burg haben sich absolut gelohnt.

Jetzt ist das Album für alle erhältlich – wir sehen uns auf Tour.

Make Metal Royal Again!“

Make Metal Royal Again ist jetzt als CD, Vinyl und in einer streng limitierten Boxset-Edition erhältlich im offiziellen Bandshop.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: