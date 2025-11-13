Hammer King: veröffentlichen „Kingdom Of The Hammer King“ (10th Anniversary Edition) / „Hammer King X – Alive In ’25“ zum 10-jährigen Bandjubiläum

Um das zehnjährige Bestehen ihres wahrhaft königlichen Metals zu feiern, präsentieren Hammer King ein Doppelrelease: ihr remastertes Debütalbum Kingdom Of The Hammer King und ihr erstes Livealbum Hammer King X – Alive In ’25.

Die 10th Anniversary Edition von Kingdom Of The Hammer King kommt mit einem frischen Remaster von Alexander Ecker, das der Platte einen wärmeren und kraftvolleren Sound verleiht, ohne den Geist des Originals zu verlieren. Das Artwork wurde für das Jubiläum neu gestaltet und bringt neuen Glanz in das allererste Kapitel der Band.

Gleichzeitig liefern Hammer King ihr erstes Livealbum Hammer King X – Alive In ’25, das die unvergleichliche Live-Energie der Band von Summer Breeze, Bongert Open Air, Formosa Bierfest und ihrem traditionellen Heimspiel im 7er Club Mannheim festhält. Es ist eine königliche Feier ihrer zehnjährigen Reise – und ein kraftvolles Statement aus der Besetzung der Band von 2025.

Die Trackliste der Doppel-Edition findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Als Vorgeschmack auf das, was kommt, ist der Titeltrack Kingdom Of The Hammer King jetzt als digitale Single auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar.

Facebook – Instagram