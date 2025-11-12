Swartzheim: veröffentlichen neue Single/Video „Wounds“ vom kommenden Album

Die Band hat nun nach intensiver Arbeit ihr Debütalbum fertiggestellt, das den Titel Wounds trägt. Der gleichnamige Song spiegelt das zentrale Thema des Albums wider. Seht euch das Video hier an:

In Wounds geht es darum, wie alle eigenen Fehler und schlechten Entscheidungen einen ein Leben lang begleiten können – und welche Frustrationen damit verbunden sind. Diese Thematik wird auch in der Instrumentierung deutlich, die sehr intensiv ist, aber gelegentlich langsamer wird, da diese Art von Panik oft wellenartig auftritt.

Mehr Informationen zu Swartzheim und ihrem kommenden Album Wounds findet ihr hier:

Swartzheim online:

https://www.instagram.com/swartzheim