Swartzheim: veröffentlichen erste Single/Video „Spitting Nails“ vom kommenden Album

Die 2018 in Randers, Dänemark, gegründete Band Swartzheim ist eine Kraft unfilterter Energie und Aggression. Die Besetzung, bestehend aus Jeppe Halse Fugleberg (Gesang), Joe Thinggaard Timmins (Leadgitarre), Niels „Napalm“ Kasule (Gitarre), Ebbe Hyldahl Rask (Bass) und Sebastian Vestergaard (Schlagzeug), hat sich einen Ruf für ihre chaotischen, energiegeladenen Live-Auftritte erarbeitet.

Obwohl die Band noch kein Full-Length-Album veröffentlicht hat, hat sie bereits auf großen Bühnen wie dem Wacken Open Air (2024) und Copenhell (2025) sowie auf Underground-Festivals in Norwegen, Schweden und Deutschland gespielt. In Dänemark haben sie sich tief in die Szene eingegraben, indem sie beim Spot Festival (zweimal), der Copenhell Metal Cruise auftraten und als Vorband für Schwergewichte wie Terror und Power Trip spielten.

Die Single Spitting Nails von Swartzheim ist ein roher Ausbruch von Wut und Intensität. Seht euch das Video hier an:

Die Band kommentiert: „Spittin’ Nails is generally about being angry at everything – including yourself. The instrumentation is relentless and snarling. This track charges straight ahead without looking back – all gas, no brakes.”

Der Track destilliert den Wahnsinn der Live-Shows von Swartzheim in drei Minuten unermüdlichen Crossover Metals – scharfe Riffs, giftige Vocals und eine Rhythmus-Sektion, die nicht nachlässt.

Am 5. Dezember 2025 wird das selbstveröffentlichte Debütalbum Wounds über Blood Blast erscheinen. Dieses Album ist ein schnelles, kompromissloses Manifest der Absicht. Es spiegelt die Frustration und Aggression einer Generation wider, die zwischen globalem Chaos – Klimakollaps, Krieg und endlosem gesellschaftlichem Druck – und den persönlichen Kämpfen, nicht immer in Ordnung zu sein, gefangen ist.

Die explosive Intensität, die die Fans bereits auf der Bühne erlebt haben, wurde nun endlich im Studio festgehalten und wird bereit sein, tief zu schneiden, wenn Wounds Ende dieses Jahres veröffentlicht wird.

Wounds – Trackliste:

1. Intro

2. Wounds

3. No One To Blame

4. Sympathy

5. Discarded

6. Spitting Nails

7. Artillery

8. Execute

9. Thrown Away

10. Outro

