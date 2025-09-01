Mike Dedrick: veröffentlicht Debütalbum „Separation From Soul“

Der aus Boston stammende Songwriter Mike Dedrick hat am 12.06.2025 sein erstes Soloalbum mit dem Titel Separation From Soul herausgebracht. Das Werk erscheint unabhängig, ohne Label, und umfasst acht Tracks, die sich stilistisch im Bereich Melodic Progressive Metal bewegen.

Das Album vereint wuchtige Thrash-Riffs mit atmosphärischen, melodischen Passagen und nimmt die Hörer mit auf eine emotionale Reise. Thematisch setzt sich Dedrick mit den unvermeidlichen Verlusten des Lebens auseinander – von Verdrängung und Wut bis hin zur Suche nach Akzeptanz.

Tracklist:

Sacred Seas Stasis & Kismet Separation from Soul Divinity Void Dreams of Elsewhere Elysian Tears My Queen Circumambulate

Das Album wurde von Mike Dedrick selbst geschrieben, aufgenommen und gemischt. Für das Mastering zeichnete Imperial Mastering verantwortlich, während das Artwork von Mark Erskine stammt.

Fans von Metallica, Tool, Baroness oder Mastodon dürfen sich auf ein intensives Prog-Metal-Erlebnis freuen.