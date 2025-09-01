Verlosung: ein Volbeat „God Of Angels Trust“ T-Shirt von EMP

Time For Metal und EMP verlosen ein Volbeat „God Of Angels Trust“ T-Shirt von EMP, die Größe ist zwischen S und 4XL frei wählbar.

EMP, der führende europäische Versandhändler für Rock- und Entertainment-Merchandising, bietet seinen Kunden zudem einige besondere Aktionen für den September 2025.

Derzeit können Neukunden mit dem Code EMP15NC925 15 % Rabatt erhalten, wenn sie einen Mindestbestellwert von 39,00 € erreichen. Diese Aktion ist gültig vom 01.09. bis 30.09.2025.

Aber auch Bestandskunden kommen nicht zu kurz. Mit dem Code EMP10EC925 erhalten sie 10 % Rabatt auf ihre Bestellung ab einem Mindestbestellwert von 39,99 €. Auch diese Aktion läuft vom 01.09. bis 30.09.2025.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 10.09.2025!

Time For Metal und EMP wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Wednesday 10th of September 2025 12:00:00 AM