Knorkator: haben neuen Song „DMT“ mit Musikvideo veröffentlicht

Nach den obligatorischen drei Jahren sehnsüchtigen Wartens und pünktlich zum 30-jährigen Bestehen der Band kommt am 12.09.2025 ein neues Knorkator-Album auf den Markt. Und wie nicht anders zu erwarten, liefern die Herren aus Berlin auch gleich ein perfektes Rezept für eine lohnenswerte Zukunft: Weltherrschaft Für Alle!, so der bescheidene Titel.
Wir bekommen sowohl schonungslos persönliche Themen als auch engagierte Blicke auf den Wahnsinn unserer Zeit. Manchmal auch beides in einem, und manchmal auch vollkommen sinnfrei. Liebhaber anspruchsvoller komplexer Kompositionen kommen ebenso auf ihre Kosten, wie Freunde von „Auf-die-Fresse-Metal“. Kurz: Eigentlich ist alles so geblieben, wie wir es gewohnt sind. Mit einem Unterschied: Dieses Album ist noch besser als alle Alben davor. (Also auch wie immer) Nein, da ist noch ein Unterschied: Anlässlich des Bandjubiläums gibt es auch Neubearbeitungen ausgewählter älterer Songs, die laut Knorkator „… endlich mal so klingen sollen, wie sie es verdient haben!“
Nun präsentiert „Deutschlands meiste Band der Welt“ die neue Single DMT und kommentiert den Song wie folgt:
„In „Dimethyltryptamin“ zeigen Knorkator, dass sie auch mal mitreden wollen, wenn es um Drogensongs geht. Aber um am Ende mehr als nur die sechsunddreißigtausendvierhundertfünfunszwanzigsteste Band zu sein, die hier ihren Senf dazugeben, muss es ja wohl mindestens das stärkste Halluzinogen der Welt sein. Als meiste Band hat man schließlich einen Ruf zu verlieren.“
Knorkator – Aller Guten Dinge Sind 30! Tour 2025/26
01.11.2025 Cottbus – Stadthalle
07.11.2025 Osnabrück – Rosenhof
08.11.2025 Kiel – Pumpe
13.11.2025 Würzburg – Posthalle
14.11.2025 Baunatal – Stadthalle
15.11.2025 Wolfsburg – Hallenbad
20.11.2025 Wuppertal – Live Club Barmen
21.11.2025 Heidelberg – halle02
22.11.2025 München – Backstage Werk
28.11.2025 Dresden – Alter Schlachthof
29.11.2025 Potsdam – Waschhaus
16.01.2026 Chemnitz – Kulturbahnhof Chemnitz
17.01.2026 Nürnberg – Löwensaal
22.01.2026 Freiburg – Jazzhaus
23.01.2026 Frankfurt – Batschkapp
24.01.2026 Köln – Live Music Hall
30.01.2026 Erfurt – Central Club
31.01.2026 Löbau – Messepark
06.02.2026 Hamburg – Große Freiheit 36
07.02.2026 Bremen – Schlachthof
13.02.2026 Magdeburg – Factory
14.02.2026 Hannover – Capitol
26.02.2026 Graz – P.P.C.
27.02.2026 Wien – Arena
28.02.2026 Stuttgart – LKA Longhorn
05.03.2026 Saarbrücken – Garage
06.03.2026 Dortmund – FZW
07.03.2026 Memmingen – Kaminwerk
13.03.2026 Rostock – Moya
14.03.2026 Leipzig – Haus Auensee
20.03.2026 Berlin – Columbiahalle
21.03.2026 Berlin – Columbiahalle