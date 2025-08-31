Knorkator: haben neuen Song „DMT“ mit Musikvideo veröffentlicht

Nach den obligatorischen drei Jahren sehnsüchtigen Wartens und pünktlich zum 30-jährigen Bestehen der Band kommt am 12.09.2025 ein neues Knorkator-Album auf den Markt. Und wie nicht anders zu erwarten, liefern die Herren aus Berlin auch gleich ein perfektes Rezept für eine lohnenswerte Zukunft: Weltherrschaft Für Alle!, so der bescheidene Titel.

Wir bekommen sowohl schonungslos persönliche Themen als auch engagierte Blicke auf den Wahnsinn unserer Zeit. Manchmal auch beides in einem, und manchmal auch vollkommen sinnfrei. Liebhaber anspruchsvoller komplexer Kompositionen kommen ebenso auf ihre Kosten, wie Freunde von „Auf-die-Fresse-Metal“. Kurz: Eigentlich ist alles so geblieben, wie wir es gewohnt sind. Mit einem Unterschied: Dieses Album ist noch besser als alle Alben davor. (Also auch wie immer) Nein, da ist noch ein Unterschied: Anlässlich des Bandjubiläums gibt es auch Neubearbeitungen ausgewählter älterer Songs, die laut Knorkator „… endlich mal so klingen sollen, wie sie es verdient haben!“

Nun präsentiert „Deutschlands meiste Band der Welt“ die neue Single DMT und kommentiert den Song wie folgt:

„In „Dimethyltryptamin“ zeigen Knorkator, dass sie auch mal mitreden wollen, wenn es um Drogensongs geht. Aber um am Ende mehr als nur die sechsunddreißigtausendvierhundertfünfunszwanzigsteste Band zu sein, die hier ihren Senf dazugeben, muss es ja wohl mindestens das stärkste Halluzinogen der Welt sein. Als meiste Band hat man schließlich einen Ruf zu verlieren.“

Knorkator – Aller Guten Dinge Sind 30! Tour 2025/26

01.11.2025 Cottbus – Stadthalle

07.11.2025 Osnabrück – Rosenhof

08.11.2025 Kiel – Pumpe

13.11.2025 Würzburg – Posthalle

14.11.2025 Baunatal – Stadthalle

15.11.2025 Wolfsburg – Hallenbad

20.11.2025 Wuppertal – Live Club Barmen

21.11.2025 Heidelberg – halle02

22.11.2025 München – Backstage Werk

28.11.2025 Dresden – Alter Schlachthof

29.11.2025 Potsdam – Waschhaus

16.01.2026 Chemnitz – Kulturbahnhof Chemnitz

17.01.2026 Nürnberg – Löwensaal

22.01.2026 Freiburg – Jazzhaus

23.01.2026 Frankfurt – Batschkapp

24.01.2026 Köln – Live Music Hall

30.01.2026 Erfurt – Central Club

31.01.2026 Löbau – Messepark

06.02.2026 Hamburg – Große Freiheit 36

07.02.2026 Bremen – Schlachthof

13.02.2026 Magdeburg – Factory

14.02.2026 Hannover – Capitol

26.02.2026 Graz – P.P.C.

27.02.2026 Wien – Arena

28.02.2026 Stuttgart – LKA Longhorn

05.03.2026 Saarbrücken – Garage

06.03.2026 Dortmund – FZW

07.03.2026 Memmingen – Kaminwerk

13.03.2026 Rostock – Moya

14.03.2026 Leipzig – Haus Auensee

20.03.2026 Berlin – Columbiahalle

21.03.2026 Berlin – Columbiahalle